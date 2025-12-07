我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

王一博徒手攀岩 突喊「不不不」失手墜海…粉絲嚇壞

娛樂新聞組／綜合報導
王一博攀岩，說「哦，不不不」後就墜海。（視頻截圖）
王一博攀岩，說「哦，不不不」後就墜海。（視頻截圖）

熱愛戶外運動的頂流男星王一博近日在參加「探索新境2」節目中，一段他在攀岩時落海的畫面嚇壞粉絲，只見王一博在濕滑的峭壁上徒手攀爬岩壁，爬到一半突面露難色，說「哦，不不不」後沒多久就失手落海，驚險程度堪比大片。這段預告畫面經披露後，引來粉絲不滿，批評節目組讓王一博在未做好防護上攀岩，是置他於險境，呼籲追究節目組責任。

據瀟湘晨報報導，在新一季的戶外綜藝「探索新境2」節目預告中，河南籍藝人王一博奔赴林海後出海捉魚，之後攀岩難度也直接升級，沒有保護措施徒手攀岩。

王一博一開始邊攀岩邊在鏡頭前說「我不太喜歡去做別人鼓動我要做的」，並在懸崖下的海面上，一度表示「這（挑戰）看起來很難」。在攀爬到一定高處的時候，王一博說「哦，不不不」。可能是不好找到發力點和攀爬點了，他繼續往上攀岩的時候，沒多久直接落水了。

與此同時，在這一期的另一組對話中，王一博表示，自己不太喜歡去做別人鼓動他要做的事。談到攀岩的人生哲學時，他表示，從攀岩中自然會得到一些東西，攀登很明顯的目標就在那裡，只要登上了就是完成了一個目標，通過攀登之間的努力和困難，讓他有「活著的感覺」。

這段預告片看得粉絲們膽戰心驚，直呼「這也太嚇人了吧，好心痛啊」，「看著好嚇人吶」，「王一博，你是在鍛煉我的心臟嗎」，「看的我心好累」；也有粉絲了解王一博熱愛戶外活動的堅持，留言鼓勵：「沒事，爺上來還是條好漢，繼續爬」、「繼續挑戰」。

節目組當天發聲明指出，該挑戰環節並非突發事故，而是經過精心設計，實際拍攝高度為3.8公尺，拍攝前已由專業替身進行20次落水測試，並對水深、浪高等安全指標嚴格把關，確保藝人參與過程零風險。王一博落水時採用標準「雙腳筆直入水」姿勢，有效分散衝擊力，並未造成任何身體損傷，安全措施周全，強調落水屬於正常流程，節目組提前部署了救生艇、醫療團隊及15分鐘直升機救援機制，確保風險可控。

王一博一開始邊攀岩邊在鏡頭前說「我不太喜歡去做別人鼓動我要做的」。（視頻截圖）
王一博一開始邊攀岩邊在鏡頭前說「我不太喜歡去做別人鼓動我要做的」。（視頻截圖）

河南

上一則

同框「3任女友」好忙…朴寶劍與IU、金裕貞輪番領CP獎

下一則

17品牌包1400場 肖戰新片預售破中國娛樂圈紀錄

延伸閱讀

王晶爆奪影帝內幕 易烊千璽「挑殘疾角色容易拿獎」

王晶爆奪影帝內幕 易烊千璽「挑殘疾角色容易拿獎」
易烊千璽金雞最年輕影帝 王晶：挑殘疾角色容易拿獎

易烊千璽金雞最年輕影帝 王晶：挑殘疾角色容易拿獎
「頂流印鈔機」王一博傳不續約 樂華娛樂股價大跌

「頂流印鈔機」王一博傳不續約 樂華娛樂股價大跌
「頂流印鈔機」王一博不續約樂華娛樂？ 公司股價應聲大跌

「頂流印鈔機」王一博不續約樂華娛樂？ 公司股價應聲大跌

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減