16歲就認識…楊冪同框熱依扎 一個假笑一個熱情 很尷尬？

娛樂新聞組／綜合報導
熱依扎(右)和楊冪近日同台出席活動，互動充滿尷尬。(取材自微博)
熱依扎(右)和楊冪近日同台出席活動，互動充滿尷尬。(取材自微博)

女星楊冪和熱依扎近日同台出席一場活動，被拍到兩人同框互動顯得尷尬，有網友形容一個假笑疏離，一個過度熱情，楊冪一度疑似變臉，熱依扎則是在楊冪給她擁抱時下意識地後退；網友紛紛猜測兩人是否有心結。翻查資料，楊冪和熱依扎16歲時就認識，先後就讀北京電影學院，還曾一起為雜誌拍照，但兩人存在事業競爭，甚至可能同一年爭視后，突然網友們都諒解了，感慨兩人果然「緣分」不淺。

近日楊冪、金晨、熱依扎等人出席「T」雜誌主辦的T風格論壇，網易報導，T風格論壇是楊冪拿下Prada代言後首個公開活動，Prada給楊冪搭了一身當季新品，一整個顏值回春。相較之下，穿了一身簡單復古黑色長裙的熱依扎低調許多。但全場最受關注的，是楊冪和熱依扎的互動。

網友翻出兩人演藝事業發展史，發現楊冪和熱依扎都出生於1986年，都在北京長大，一起當過雜誌模特，比楊冪大兩個月的熱依扎還是楊冪北電學妹，只不過楊冪先一步走紅，而熱依扎則是典型的厚積薄發。

此次二人在活動上同框，熱依扎主動提及與楊冪16年前相識的舊事，楊冪當下的反應相當有趣，網友捕捉到她們微妙的情緒變化，覺得她們一個假笑疏離、一個過度熱情，互動「精采」。

只見熱依扎正受訪，楊冪上前擁抱了一下，還來句「華華說得太好了，給華華鼓掌」。楊冪口中的華華指的就是熱依扎，不過華華並不是熱依扎的暱稱，而是她在電視劇「灼灼韶華」中飾演的角色褚韶華。

楊冪(左)和熱依扎近日同台出席活動，被網友形容一個假笑疏離，一個過度熱情。(取材...
楊冪(左)和熱依扎近日同台出席活動，被網友形容一個假笑疏離，一個過度熱情。(取材自微博)

被楊冪誇獎的熱依扎看上去很開心，喊住準備離開的楊冪，這時楊冪突然疏離起來，還疑似變臉，沒接話談16年前的事，僅嗯嗯了兩聲，一邊把自己的手從熱依扎手裡抽出來，一邊半開玩笑提醒熱依扎媒體沒有請她上場。熱依扎察覺到楊冪情緒，連說了好幾句「不好意思」，現場氣氛愈發尷尬。

楊冪隨即再次主動擁抱熱依扎，但當楊冪第二次擁抱時，網友觀察到熱依扎竟下意識後退了一點。視頻被放上網後，不少網友留言「好尷尬啊，哪有什麼姐妹情深」、「這明顯是互動別扭」、「楊幂看起來沒有熱依扎大氣」。

39歲的熱依扎早就拿了飛天獎視后，39歲的楊冪有話題有地位，獨缺一個權威獎項肯定，「灼灼韶華」和「生萬物」同在央視播出，收視差不多，一先一後播出，意味著二人要同年爭視后，讓不少網友頓生「可以諒解」。

楊冪(左)和熱依扎同框舊照曝光，兩人燦笑青澀可愛。(取材自微博)
楊冪(左)和熱依扎同框舊照曝光，兩人燦笑青澀可愛。(取材自微博)

