我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

低調小學霸？ 網傳高考512分 孟子義這麼說…

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孟子義。（取材自微博）
孟子義。（取材自微博）

微博近日熱搜話題「孟子義高考512分」驚呆全網；有網友發布一張稱「撿到的」高考分數表，上面寫有「孟子義」的高考分數，網友直呼「沒想到姐姐是低調的小學霸」、「我姐姐不笨」，不過，孟子義方4日發聲闢謠，稱網傳孟子義高考成績均為不實信息。

據鳳凰網娛樂報導，網傳孟子義高考成績有512分引發熱議。爆料網友稱，2013年，孟子義以藝術生身分參加高考取得512分，該成績被其藝考培訓機構印於宣傳冊公開。對照當年吉林省文科一本分數線510分，她不僅遠超過藝術類文化課要求（通常300分左右），更跨過普通類重點線。但這份網傳成績未獲官方認證。

儘管如此，關於孟子義為重點高中理科生、藝考成績優異等的人設反差也引發熱議。

有網友稱，其高中就讀吉林重點中學長春十一高，在校期間曾獲奧數獎項，被教師評價「理科天賦突出」。為實現表演夢想從理科轉文科，同時獲北電、中戲、中傳三校合格證；她在綜藝中「憨萌」、「反應慢」的表現也被長期貼上「低智商」標籤，此次高分曝光後，網友直呼「被綜藝效果欺騙」，調侃其為「笨蛋外殼下的真學霸」，粉絲則強調「她只是鈍感力強，並非愚笨」。

不過，12月4日，孟子義方發聲闢謠道：「近日網路流傳關於高考成績的相關信息均為不實信息。請各位小檸檬切勿輕信、傳播」。

有網友猜測，這份爆料是不是有心人士想「一石二鳥」，一方面通過孟子義吸引學生參加藝考培訓機構，另一方面給孟子義挖坑，幸好在孟子義夠清醒，不立學霸人設是對的。

孟子義曾在「五十公里桃花塢」中說過「如果沒考上北電，就不會成為藝人，考大學是改變我人生的路」。孟子義以人氣古裝劇「九重紫」走紅，與李昀銳被組合成「昀牽孟繞」CP，兩人並傳出緋聞。

高考 微博

上一則

「信號2」開播前夕震撼彈 趙震雄突被爆曾涉偷盜、性侵

延伸閱讀

香港大火在台港人設弔唁點 邱垂正前往致意

香港大火在台港人設弔唁點 邱垂正前往致意
台大學霸19歲就架設暗網販毒 北檢通緝40年 逾億元資產遭查扣

台大學霸19歲就架設暗網販毒 北檢通緝40年 逾億元資產遭查扣
考大學

考大學
王鶴棣二搭孟子義？ 「將門毒后」書迷抵制 粉絲吵翻天

王鶴棣二搭孟子義？ 「將門毒后」書迷抵制 粉絲吵翻天

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...