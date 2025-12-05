邢招林機場遭粉絲圍堵摔倒 怒喊三次「讓我上車」 網路一片心疼

我的頻道

中國男星邢招林。（視頻截圖）
中國男星邢招林。（視頻截圖）

中國28歲人氣男星邢昭林，日前從北京飛抵重慶機場時，被大量粉絲圍得水泄不通，並被「懟臉拍攝、圍成一圈」，讓他無法上車，甚至摔倒，情急之下，邢昭林連續三次高喊「讓我上車」，場面相當混亂，引發關注。

中華網報導，曾主演「雙世寵妃」的邢昭林，日前從北京飛抵重慶的機場，因遭大批粉絲包圍，擠得無法行走甚至摔倒，後因被堵得上不了車，邢昭林情緒不穩，氣得大吼三次「讓我上車」，事後他多次向被影響的路人及保安道歉。

此事引發眾多網友討論，「直接懟著臉拍圍一圈也太過分了吧」、「這已經嚴重影響公共安全了」、「這些人堵住車門太過分了，還把他擠摔倒了，他才大聲吼觀眾，今天第一次見到他這麼生氣」、「這個場面好壓抑，愛也要有限度啊！還給邢昭林擠摔倒了，希望沒有受傷」，「這些人真的非要貼上去，好好拍照也要給個通道吧，人家趕著坐車。這麼擠人家，巴不得往人家身上貼，換做是誰都會生氣，理智追星吧」。

也有人說，邢昭林大吼求上車，吼完又立馬說抱歉，已經很有風度，「這才是正常人的表現吧，擱誰都生氣」、「這些人在擠什麼呢？大家理智一點吧」，也有人澄清，「不是粉絲，是私生，他粉絲不會這樣」。

據報導，也有不少人討論，粉絲追得越瘋，工作室可能還會暗喜覺得「我家藝人紅了」，但其實這樣的推擠場面相當危險，應該把行程藏好，或是多配點靠譜安保，「別等藝人摔了才出來裝無辜，又跳出來喊理性追星，早幹嘛去了？」

邢昭林1997年出生，因為在「楚喬傳」飾演月七開始嶄露頭角，2017年主演「雙世寵妃」飾演墨連城走紅，還憑這一角色拿下騰訊視頻星光大賞年度潛力電視劇男演員獎 。後續他陸續推出「雙世寵妃」系列續作、「程序員那麼可愛」等作品，還拿過中國電視好演員盛典網劇組最佳男演員獎，2025年也有「我的差評女友」等劇播出 。

中國男星邢招林機場遭粉絲圍堵摔倒，高喊「讓我上車」。（視頻截圖）
中國男星邢招林機場遭粉絲圍堵摔倒，高喊「讓我上車」。（視頻截圖）
中國男星邢招林機場遭粉絲圍堵摔倒，高喊「讓我上車」。（視頻截圖）
中國男星邢招林機場遭粉絲圍堵摔倒，高喊「讓我上車」。（視頻截圖）

