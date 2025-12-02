走出離婚陰霾？陳曉換下使用11年背景圖 告別「楊過」

陳曉罕見換下了使用11年的微博背景圖。(取材自微博)

中國男星陳曉 主演的古裝劇「大生意人」開播後收視長紅，古平原一角也讓人看到他演技上的蛻變。其實，在新劇開播前，陳曉罕見換下了使用11年的微博 背景圖，而這圖正是他親手繪製的「神鵰俠侶」楊過角色畫像，此舉引發不少關注，有人直指他是在向過去告別。

陳曉的微博背景圖自2015年沿用至2025年初，持續約11年之久。該圖片是他親手繪製的「神鵰俠侶」楊過角色畫像，最特別的是，圖中楊過心口位置藏有一枚戒指。此細節被網友解讀為「將愛人放在心底」，並認這是陳曉與陳妍希 因戲結緣的「定情象徵」。

2025年2月，陳曉、陳妍希官宣離婚時，該背景圖並未更換，一度成為媒體焦點，有人認為「未換圖即未徹底決裂」。

近日，「大生意人」開播前夕，陳曉突然將背景圖換為劇中角色「古平原」，引起外界關注。對此，工作室強調換圖是為配合角色宣傳。但有網友認為，陳曉此舉象徵徹底走出離婚陰影，表明他堅決與過去切割的心態。