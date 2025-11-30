周潤發「世紀同框」GD再創經典 隨歌起舞畫面瘋傳

我的頻道

記者李姿瑩／綜合報導
周潤發頒獎給GD的畫面全網瘋傳。(翻攝自Mnet)

2025MAMA頒獎典禮圓滿落幕，周潤發壓軸頒發大獎年度最佳藝人給GD，兩人牽手上台的模樣可愛俏皮，周潤發隨著GD歌曲起舞的模樣也立刻被全球粉絲轉發，成為今年最經典的畫面之一。此前，頂著一頭白髮上台的周潤發語帶哽咽，請全場觀眾起立向香港大火罹難者默哀致意，默哀完畢後他才轉換情緒，打趣等待MAMA邀請「我等這個機會等到頭髮都白了」，提醒大家時間不多，所以要盡快頒獎。

2025 Mnet Asia Music Awards(MAMA)在香港舉辦第二場頒獎典禮，原本要出席盛會的周潤發，本來因為大埔宏福苑火災，他和楊紫瓊都取消頒獎邀約。但周潤發最後還是現身，壓軸頒發最大獎項「年度最佳藝人」。

粉絲津津樂道的還有，周潤發2015年曾為巔峰期的BIGBANG頒發年度藝人獎，並與PSY即興跳起「江南Style」。如今2025年周潤發再次為重返舞台的GD頒獎，兩人髮型、獎項、身分彷彿復刻10年前場景，成為最具情懷的「世紀同框」。

周潤發俏皮牽著GD上台走向麥克風，GD害羞用手遮住臉，向周潤發又是鞠躬又是擁抱。GD除了表示很榮幸再次從周潤發手中接過大獎，也感性表示想念BIGBANG成員們。最後他暗示明年可望看到BIGBANG合體重返MAMA，「明年我會和朋友們一起來，不再一個人，屆時會像參加派對一樣地玩」。

值得一提的是，GD抱走多個獎項，藉由致詞時向香港大火致上哀悼之意。他在表演中也特地避開「Burn burn」等敏感歌詞，最後螢幕直接改成黑白色調，盡全力用歌聲撫慰香港歌迷。

頒獎前，周潤發語帶哽咽用粵語、中文、英文請全場觀眾起立，向火災罹難者默哀致意。他強忍悲痛，希望香港能挺過這次災禍考驗，帶領全場觀眾集氣送上祝福。等默哀完畢，他才重新轉換情緒，打趣等待MAMA邀請「我等這個機會等到頭髮都白了」，並用韓語逗趣提醒大家時間不多，所以要盡快頒獎。

周潤發頒獎前請求全場觀眾站起，向大埔宏福苑居民送上衷心祝福。（視頻截圖）
周潤發頒獎給GD的畫面全網瘋傳。(翻攝自Mnet)

