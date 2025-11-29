演不了別硬演…陳曉當「大生意人」 網吐槽：像過家家

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
陳曉飾演一介書生「古平原」。（視頻截圖）
央視古裝大劇「大生意人」首播收視率即火出圈，成了央八史上最快破三的劇集，不少觀眾稱讚是久違的精緻長劇。不過，隨著劇情深入，不少觀眾和網友在讚賞飾演古平原的男主陳曉和幾位老戲骨的演出時，卻也網上留言說自己準備「棄坑」了，並吐槽「什麼大生意人，分明是『掛羊頭賣狗肉』」、「說好的『商戰」像是『過家家』」，稱此劇「成也陳曉，敗在劇情」，「演不了別硬演」。

據網易報導，有陳曉、黃志忠、李純、成泰燊等實力派坐鎮，不少人對「大生意人」寄予高期待，而一開始也沒讓觀眾失望，開場就給觀眾來了個「王炸」：冰天雪地的寧古塔，陳曉飾演的古平原被官兵追殺，一箭射中肩膀墜下懸崖。就在觀眾以為主角要「領盒飯」時，劇情突然反轉，他巧妙利用馬幫運魚的水箱藏身，躲過了搜捕。這一幕實景拍攝的冰河追逃場面，印證央視這回真是下了血本，看得人腎上腺素飆升。

但不少觀眾看沒多久就開始在評論區吐槽，質疑這劇「跑偏了」；劇名叫「大生意人」，宣傳時也主打「晚清商戰傳奇」，觀眾滿心期待看到古平原如何一步步建立商業帝國，如何與各大商幫門智門勇，可他總是在關鍵時刻輕鬆鬆就搞定了一切。有網友就嘲諷，「這劇裡除了古平原，其他人都是『傻子』嗎？」

觀眾想看的是晚清商戰史詩，是古平原如何從一介書生成長為商界巨擘的奮門歷程，呈現的卻是古平原的「爽文人生」和「感情糾葛」。有網友評論說：「『大生意人』就像是一個包裝精美的禮盒，打開一看卻並不盡人意，實在是失望至極。」

「大生意人」宣傳照。（取材自微博）
陳曉 冰河

感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪

陳曉當「大生意人」像過家家？ 網吐槽：演不了別硬演

觀影說劇／陳曉擔綱「大生意人」 稱是「對我的召喚」

陳曉「大生意人」神選角 ：劇本對我的召喚

