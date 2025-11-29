演不了別硬演…陳曉當「大生意人」 網吐槽：像過家家

陳曉飾演一介書生「古平原」。（視頻截圖）

央視古裝大劇「大生意人」首播收視率即火出圈，成了央八史上最快破三的劇集，不少觀眾稱讚是久違的精緻長劇。不過，隨著劇情深入，不少觀眾和網友在讚賞飾演古平原的男主陳曉 和幾位老戲骨的演出時，卻也網上留言說自己準備「棄坑」了，並吐槽「什麼大生意人，分明是『掛羊頭賣狗肉』」、「說好的『商戰」像是『過家家』」，稱此劇「成也陳曉，敗在劇情」，「演不了別硬演」。

據網易報導，有陳曉、黃志忠、李純、成泰燊等實力派坐鎮，不少人對「大生意人」寄予高期待，而一開始也沒讓觀眾失望，開場就給觀眾來了個「王炸」：冰天雪地的寧古塔，陳曉飾演的古平原被官兵追殺，一箭射中肩膀墜下懸崖。就在觀眾以為主角要「領盒飯」時，劇情突然反轉，他巧妙利用馬幫運魚的水箱藏身，躲過了搜捕。這一幕實景拍攝的冰河 追逃場面，印證央視這回真是下了血本，看得人腎上腺素飆升。

但不少觀眾看沒多久就開始在評論區吐槽，質疑這劇「跑偏了」；劇名叫「大生意人」，宣傳時也主打「晚清商戰傳奇」，觀眾滿心期待看到古平原如何一步步建立商業帝國，如何與各大商幫門智門勇，可他總是在關鍵時刻輕鬆鬆就搞定了一切。有網友就嘲諷，「這劇裡除了古平原，其他人都是『傻子』嗎？」