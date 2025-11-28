費翔為「瘋狂動物城2」配音 為何引來大批網友吐槽？

男星費翔也跨界參與配音，為動物城的新任市長「馬飛揚」發聲。（取材自南方都市報）

迪士尼 動畫電影「瘋狂動物城2」（又譯「動物方城市2」）在中國上映開出紅盤，截至11月28日零時，票房已突破5億元（人民幣，下同），不少中國觀眾看了直呼「劇情太戳人，哭得稀里嘩啦」。不過在社交平台談到該片中文版的配音，就引來大批網友吐槽，其中，為馬市長配音的男星費翔被一些網友批評：「連台詞都咬不清，這是敷衍誰」，「費翔配音聽不清」、「費翔配音翻車」也先後衝上了熱搜。

第三方數據平台綜合預售數據、排片占比（首日排片超 35%）及觀眾口碑預判，「瘋狂動物城2」中國總票房有望突破25億。從首日票房排片率來看，該片首日排片占比達65.8%，首日排片場次超26萬場。不過，影院原版的排片還是占據壓倒性的多數，部分影院甚至只安排放映原版。據了解，這與不少觀眾吐槽該片中文版的配音有關。

據北京商報報導，此次中文配音陣容公布後，打破了部分觀眾的期待。季冠霖、張震 兩位資深專業配音演員回歸，繼續為「兔朱迪」和「狐尼克」配音，延續第一部的經典聲線；而新角色則交由明星配音，大鵬配音「蛇蓋瑞」、費翔配音「馬飛揚市長」、金晨配音「貍寶」、王安宇配音「寶伯特」。

陣容公布後，社交平台迅速形成兩極評論。不少網友質疑：「讓配音演員去配電視劇，讓演員來配動畫片，貴圈是不是太抽象了點」、「專業的事不能交給專業的人做嗎」。

電影上映後，網上出現更多對於中文版的配音吐槽聲，尤其是對於64歲費翔配音的「馬市長」，在「費翔配音翻車」相關熱搜話題的評論區裡，不少網友留言：「連台詞都咬不清，這是敷衍誰」、「費翔配音聽不清」。

還有網友分析原因，稱費翔的普通話帶著美式口音，捲舌音、聲調都不標準，「好像嘴裡含著包子，聽不懂他在講什麼」，「馬市長角色設定極具個人魅力，可他配出來的效果，卻完全跑偏，咬字生硬得像小學生讀課文，還不標準」。也有網友替費翔緩頰稱：「64歲了，聲線老化正常」。

目前，費翔尚未對此做出回應。