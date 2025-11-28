我的頻道

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

白百何「尋秦記」沒露面仍登女三 網傳1原因

娛樂新聞組／綜合報導
「尋秦記」全程沒有露面的白百何，突然變女三。（取材自微博）
「尋秦記」全程沒有露面的白百何，突然變女三。（取材自微博）

開拍六年卻迄今沒上映的電影「尋秦記」終於有消息了，據媒體報導，由古天樂、林峰等人主演的「尋秦記」近日發布了全新動態海報，並開啟了短視頻平台宣傳帳號，預期檔期落在2025年12月到2026年1月之間的賀歲檔。不過，在角色方面，全程沒有露面的白百何突然變成了三番女主，有網友爆料這場「番位」爭議是為給投資方一個交代，讓這部延宕至今電影又起爭議。

據網易報導，網友從「尋秦記」發出兩張簡單的海報中，發現有公司撤資了，還引來了番位爭議，不少網友問：為啥三番女主是白百何？還是在劇版女主宣萱和郭羨妮都參演的情況下。

電影「尋秦記」是2001年播出的劇版「尋秦記」續集，講述古天樂飾演的項少龍歸隱田園20年後再次出山，與林峰飾演的徒弟秦王嬴政交鋒。

電影「尋秦記」發布全新動態海報。（取材自微博）
電影「尋秦記」發布全新動態海報。（取材自微博）

從預告看，古天樂和林峰變成了雙男主，宣萱和郭羨妮都是飾演的原版角色，白百何全程沒有露面，卻變成了三番女主，不管是從劇情還是宣傳角度看，都很不合理，有網友留言稱，這番位爭議讓他們不想去看電影了。

也有網友爆料，白百何的三番女主只是象徵意義，主要是給投資方一個交代，包括宣萱、郭羨妮在內的女主戲分都不多，提升白百何番位，是為了能使用原班人馬做出的妥協。

古天樂曾在接受採訪時提到電影「尋秦記」遲遲不上映的原因稱，一部電影投資方多了，回本壓力就更大，需要考慮的因素更多了，不是一個人或者一個公司說了算的。被解讀開拍六年仍無法上映的主要原因之一是涉及片子背後利益的博弈。

其實早在籌拍階段，電影「尋秦記」就因為人員變動引發過爭議，劇版「尋秦記」二番是男星江華，他明確拒絕參與「尋秦記」翻拍，理由是時隔20年找原班人馬翻拍經典很奇怪，演員都老了，還要重複出演同一個角色，不知這種翻拍法的意義為何。

