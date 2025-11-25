于朦朧生前遭摑影片曝光 70萬人怒求查死因真相

我的頻道

記者陳穎／即時報導
中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，震驚演藝圈。(圖／摘自微博)
中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，震驚演藝圈。(圖／摘自微博)

中國男星于朦朧今年9月墜樓身亡，官方稱為「酒後失足」，但外界始終質疑死因不單純。隨著事件持續發酵，大批粉絲在網路上發起「為于朦朧討公道」連署，希望國際人權組織介入調查。目前連署人數已突破70萬，成為近期華語娛樂圈最受關注的集體請願行動。

多名粉絲指出，于朦朧離世前陸續流出多段疑似遭到不當對待的影像，包括被限制自由、語帶恐嚇及疑似身體受虐等內容，使得官方公布的意外說法備受質疑。連署發起者呼籲人權觀察與國際特赦組織介入，釐清他的真正死因，同時保障中國演藝人員基本人權與工作安全。

25日網路上再度流出一段引發熱議的影片。影像顯示，于朦朧準備登上保母車時，疑似他的經紀人杜強跟著上車，隨後便被拍到疑似朝他臉部揮打一巴掌。畫面曝光後立即在 Threads 等平台瘋傳，許多網友直呼心疼，留言表示：「在車外都聽得到，那一巴掌超響」、「關門瞬間就直接打臉，太過分了」。

不少粉絲痛批若影片屬實，這已不是一般管理問題，而是赤裸裸的職場暴力，更加深外界對于朦朧死亡疑點的擔憂。事件隨著新畫面不斷曝光，輿論壓力陸續升高，粉絲要求「真相大白」的聲浪也越來越強烈。

于朦朧

于朦朧生前疑遭虐殺 兇手傳潛逃到台灣

于朦朧墜樓亡1個月 全球憤怒討公道 連署人數破60萬

于朦朧亡靈稱易烊千璽是下個受害者？網友炸鍋

于朦朧墜樓最新發展 左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯

