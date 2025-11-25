王晶爆黎明愛喝酒 不能拍早戲 因為會水腫

王晶大爆黎明(圖)一個鮮為人知的「嗜好」愛喝酒，所以他不能拍早戲，因為會水腫。(取材自微博)

香港 電影導演王晶近來開設YouTube頻道「王晶笑看江湖」，談論香港電影圈的內幕祕辛，近日，他回憶起當年與香港「四大天王」之一黎明合作的點點滴滴，還揭露他不為人知的嗜好。

香港01報導，王晶曾與周星馳、張國榮、邱淑貞、周潤發等眾多巨星合作，因此在節目中經常大爆這些大咖不為人知的祕聞，深受愛八卦的網友關注。近日，他談到2001年想找黎明和張柏芝拍「情迷大話王」，可是黎明當時不想拍那麼多喜劇，想拍文藝片，結果黎明就跟日本女星瀨戶朝香洽談了一部戲「不死情謎」，但沒有投資人。

「黎明就跟我說，要不兩部戲你都拍了吧，那我也兩部都拍」，之後，王晶找到寰宇投資「情迷大話王」，再找到邵氏的大都會 投資「不死情謎」，最後「情迷大話王」由王晶導演，「不死情謎」則由劉偉強執導。之後王晶到內地拍電視劇，和黎明接觸變少。

除了愛情文藝片，王晶稱黎明的身手也不容小覷，他回想起「賭神3之少年賭神」中，一場黎明與陳小春在地鐵 車廂內的打鬥戲非常精采，「我沒想到他能打到這種水平」。

報導說，王晶也大爆黎明一個鮮為人知的「嗜好」，就是相當喜愛杯中物：「黎明因為愛喝酒，晚上會喝很多酒，所以他不能拍早戲，因為會有點水腫」。

王晶亦罕見提及黎明的感情生活，從早年在TVB時期與周海媚、李嘉欣傳緋聞，到後來與舒淇的一段情，後來黎明與樂基兒結婚四年後離婚，最終在2017年與助理結婚並育有一女，「他現在有一個幸福的家庭，我也祝福黎明一直幸福下去」。