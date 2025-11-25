新「葉問」將加入「李小龍」？ 甄子丹：在他面前自己只是小學生

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
港星武打明星甄子丹深受已故巨星李小龍影響，自幼模仿他的武術動作，更曾公開表示李小龍是他的偶像和靈感來源。近日，甄子丹和李小龍女兒李香凝等出席「李小龍誕生85周年紀念展：無形之道」揭幕禮，他當場透露擬與李香凝商討在「葉問」新作中加入李小龍角色的可能性，預計最快明年可推進此計畫。

香港文匯報報導，甄子丹坦言自己從小就受到李小龍影響，「上世紀70年代，我11、12歲在美國時，常以掃把棍模仿雙截棍去扮李小龍，路人都叫我Bruce Lee」。

甄子丹還稱因沉醉李小龍的武術而返港拍戲，自己的電影中處處可見李小龍的哲學與風格，並強調當年出演「精武門」陳真一角並非模仿，而是要向李小龍致敬。

他大讚李小龍不單是哲學家，更是個偉大的武術家及創新者，「他讓功夫片變得真實，也改變了電影語言。」甄子丹也謙稱，在李小龍這位「前無古人，後無來者」的巨人面前，自己只是小學生。

最後，甄子丹透露，這次與李香凝正商討在「葉問」新作中加入李小龍角色的可能性，預計最快明年可推進此計畫。李香凝則笑言，「我很欣賞甄子丹的表演與誠意，也期待未來有新合作，希望大家拭目以待。」

「葉問4：完結篇」中，李小龍的出現令人好奇兩人現實生活中的關係。

據傳，李小龍跟葉問這對師徒關係並不好，甚至反目成仇。主因是李小龍當年想用一間豪宅換取拍下全套詠春木人樁的打法的影片，但被葉問一口回絕，加上李小龍之後自立門戶，成立截拳道道館，被認為是「詠春叛徒」，這令葉問至死都沒有原諒李小龍。葉問過世後，李小龍也並未出現在恩師的喪禮上。

不過，葉問的大兒子葉準曾澄清，葉問拒絕的理由是不想把功夫當作商品出售，且不希望李小龍因為此事被同門攻擊。而對李小龍自立門戶一事，其實葉問生前並沒有很介意，反而還會叫李小龍將在美國學到的拳法演練給他看，師徒倆一起切磋武術心得。

