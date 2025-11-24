演趙露思姐姐狂漲粉…萬鵬升格女一 曾搭陳哲遠的她淪9番女配

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
萬鵬在「許我耀眼」中飾演趙露思的姐姐「喬琳」，漲粉80萬。(取材自微博)
大陸女星萬鵬出道多年，曾主演過「人不彪悍枉少年」、「外星女生柴小七」、「原來我很愛你」等電視劇，但都沒有激起太大火花，之後多改演女配。近日，她在「許我耀眼」中飾演趙露思的姐姐「喬琳」，因出色外型加上討喜人設，漲粉80萬，更因此成功回歸女一，和黃景瑜合作新劇「贏風」。但另一名小花梁潔，卻在劇中淪9番女配，可說命運大不同。

29歲的萬鵬外型甜美，演技也不差，但出道多年知名度一直不高。這兩年，她陸續在「春色寄情人」、「祈今朝」中擔綱女二，漸漸積累人氣，但真正讓她大放異彩的是，今年的爆款劇「許我耀眼」。萬鵬在劇中扮演趙露思的姊姊「喬琳」，個性天真直率，與醫生唐曉天的感情線也十分精采，讓她狂漲粉80萬。

不光如此，萬鵬更成功回歸女一。近日，她官宣與男星黃景瑜開拍新劇「贏風」，據悉，該劇改編自紀實文學「快遞中國」，聚焦21世紀初中國民營快遞業從草莽到現代化的崛起歷程，被稱為「快遞版『大江大河』」。劇情講述鄉村青年「盧雲翔」（黃景瑜飾演）在哥哥離世後，被迫輟學並接手哥哥創立的「迅通快遞」，而萬鵬在劇中飾演「張勤勤」，是「盧雲翔」的打拼夥伴，故事聚焦在兩人職場、感情的雙重成長。

值得一提的是，先前在「雙世寵妃」、「不說謊戀人」、「白色橄欖樹」中擔綱女主角的梁潔，搭檔的都是邢昭林、辛雲來、陳哲遠等知名男星，這次在「贏風」中竟變成9番配角。

據悉，梁潔近年缺乏代表作，連今年初與陳哲遠主演的「白色橄欖樹」也仆街，人氣大跌，錯失翻紅機會。如今更變成「萬年女二」萬鵬的配角，讓不少網友唏噓「風水輪流轉」。

梁潔在「白色橄欖樹」中擔綱女一，收視卻不如預期。(取材自微博)
趙露思

