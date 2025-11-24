私生飯電話騷擾直播 劉宇寧怒懟：他沒資格跟我對話

劉宇寧人紅是非多，頻頻遭私生飯騷擾。(取材自微博)

憑藉「一念關山」、「珠簾玉幕、「折腰」和「書卷一夢」等劇暴紅的大陸男星劉宇寧 ，堪稱這兩年熱度極高的藝人。近日，他在直播時，突然遭私生飯電話騷擾，他當場強硬表態，「接電話是慣他臭毛病，他沒資格跟我對話」。而劉宇寧無奈一句「習慣了」更是讓不少粉絲憤怒。相關話題登上熱搜。

劉宇寧日前在線直播時，私生飯竟直接打電話騷擾。直播間網友起鬨讓劉宇寧接聽，但他並沒有聽從網友建議，而是選擇無視，甚至直言私生沒資格與他對話，因為他們沒有給自己應有的尊重。劉宇寧言語間透露出困擾，「這不是第一次，也不會是最後一次」。

劉宇寧坦言，因分享生活細節中提及錄音、健身等行程，導致私生飯頻繁蹲守錄音室、健身房等非公開場所，他無奈表示，「我去健個身也要跟著，逛個街也要跟著，特別沒勁」，甚至因此被迫減少生活分享。

面對持續騷擾，他雖稱「習慣了」，但言語間充滿疲憊，但強調「人相處要有度，過度就非常討厭」，凡越界者「不會以朋友方式交流」。

對於粉絲建議公開私生飯號碼，他斷然拒絕，「這屬於網暴素人」，稱法律是最後防線，「觸犯法律會報警」，但目前僅選擇拒接電話、停用實名號碼等自我保護措施。

據悉，劉宇寧曾在西安逛街時遭20多人尾隨圍堵，也曾在飯店遭遇埋伏、冒充客房服務敲門，迫使其購買防狼噴霧防身。

對此，不少粉絲強調「私生飯不是粉」，譴責這般行為「廉價且扭曲」並呼籲狂粉們「給劉宇寧呼吸的空間」、「不要為了一己私欲去窺探他的隱私」。