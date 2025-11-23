我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

找「假前妻」賣假貨？賈乃亮帶貨翻車 背後公司也不好過

娛樂新聞組／綜合報導
賈乃亮和外型酷似其前妻李小璐的女助理。（取材自微博）
明星帶貨一哥賈乃亮繼日前直播間女助理外型酷似其前妻李小璐引發炒作質疑後，近日又被消費者指控他在直播間販售的名牌護膚產品疑是假貨，從「假前妻」到「假貨」風波，不少網友質疑賈乃亮「吃相太難看」。而不僅賈乃亮翻車，他簽約的MCM公司遙望科技，作為「直播電商第一股」已簽約超70位明星主播，卻傳出虧損超34億元（人民幣，下同），日子似同樣不好過。

在日前各大電商平台史上最持久的「雙11」大促上，11月初，賈乃亮請了四個年輕漂亮的女模特，其中一個女助理長相神似賈乃亮的前妻李小璐，髮型、穿衣風格甚至微微歪頭的小動作也和李小璐宛如複製貼上，很多網友誤以為這對夫妻破鏡重圓，紛紛在直播間評論「恭喜賈乃亮，再次牽手李小璐，希望百年好合」；但仔細再看，這名女助理並非李小璐，相關話題還很快衝上了熱搜，引來大批網友批評賈乃亮蹭前妻熱度，「博眼球賺流量」。

然而，這場「假前妻」風波還在餘波盪漾，賈乃亮又因「假貨」被推上風口浪尖。有位女網友在社交平台上指控在賈乃亮直播間購買了一些名牌護膚化妝品，外包裝的字體、瓶身質地與專櫃正品有顯著差異，體驗後也出現了很多不適反應，例如顆粒感太強、濃稠的像豬油，糊臉、刺痛等諸多問題，該女子找商家要求退貨退款被拒，其所發視也莫名其妙「被下架」。盡管賈乃亮和遙望科技都否認售假，仍被不少網友指其帶貨翻車。

賈乃亮近期事件也使輿論關注到了遙望科技。據中國新聞周刊報導，遙望科技簽約了包括賈乃亮、王祖藍、張柏芝、陸毅、馬景濤等在內的70多個明星，以及超150位網紅，直播GMV（商品交易總額）愈做愈大，但耀眼的陣容和GMV並沒讓遙望科技賺到錢，還愈賣愈虧，不到5年的時間裡，截至2021年至今年9月底，遙望科技累計虧損總額已超34億元。

報導分析原因認為，遙望科技虧損原因主要因為直播電商市場增長正在放緩，GMV與直播間按佣金模式拿到的實際收入之間存在斷層。與此同時，投流成本也在吞噬利潤，加上公司大力拓展創新業務，造成人力成本浪費，創新業務尚處於孵化期，未能快速貢獻利潤等，遙望科技的股價已自高點跌去超80%。

賈乃亮和李小璐。（取材自微博）
