離婚李亞鵬月餘 海哈金喜變快樂 「眼神更自信了」

有網友發出對比園，認為海哈金喜離婚才一個月，眼神變得更自信。（取材自微博）

與男星李亞鵬 官宣離婚一個多月的海哈金喜，近日在社群平台分享她的最新動態，不僅整個人看來精神奕奕，狀態很不錯，還曬出與斷聯多年的閨密梁緣約會的視頻。視頻中，海哈金喜打扮精，全程面帶笑容，眼神也變了，變得更加知性和自信，網友們紛紛讚她「她哪裡像是剛離婚的人」。

據鳳凰網報導，海哈金喜比李亞鵬小19歲，1990年3月18日出生於四川省涼山彜族自治州。2022年李亞鵬宣布自己與海哈金喜女兒降生，一併官宣二人已經結婚。不過兩人的婚姻僅維持3年多，海哈金喜與李亞鵬於2025年10月14日通過聯合聲明官宣離婚，兩人育有一女，離婚後女兒由海哈金喜撫養，雙方共同承擔撫養責任。網傳兩人離婚與李亞鵬名下企業負債28.6億元人民幣（約4億美元）等有關，李亞鵬曾回應「猜想永遠不如真相來得更加精彩」。

據報導，恢復單身後的海哈金喜，常在社交平台分享健身日常，展現積極狀態。據了解，她帶著女兒繼續在北京生活，繼續忙直播事業，但並未拿離婚炒作，與李亞鵬分開後隻字不提前夫。

近日她分享與斷聯多年的閨密、曾在「白夜追兇」中飾演周舒桐的梁緣約會視頻，她說，自己趁女兒睡著出門約會。視頻中，身著淺色T恤搭配牛仔褲出鏡的海哈金喜，家裡暖氣供足，整個人打扮的也很精緻，全程面帶笑容。