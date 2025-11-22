我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

離婚李亞鵬月餘 海哈金喜變快樂 「眼神更自信了」

娛樂新聞組／綜合報導
有網友發出對比園，認為海哈金喜離婚才一個月，眼神變得更自信。（取材自微博）
有網友發出對比園，認為海哈金喜離婚才一個月，眼神變得更自信。（取材自微博）

與男星李亞鵬官宣離婚一個多月的海哈金喜，近日在社群平台分享她的最新動態，不僅整個人看來精神奕奕，狀態很不錯，還曬出與斷聯多年的閨密梁緣約會的視頻。視頻中，海哈金喜打扮精，全程面帶笑容，眼神也變了，變得更加知性和自信，網友們紛紛讚她「她哪裡像是剛離婚的人」。

據鳳凰網報導，海哈金喜比李亞鵬小19歲，1990年3月18日出生於四川省涼山彜族自治州。2022年李亞鵬宣布自己與海哈金喜女兒降生，一併官宣二人已經結婚。不過兩人的婚姻僅維持3年多，海哈金喜與李亞鵬於2025年10月14日通過聯合聲明官宣離婚，兩人育有一女，離婚後女兒由海哈金喜撫養，雙方共同承擔撫養責任。網傳兩人離婚與李亞鵬名下企業負債28.6億元人民幣（約4億美元）等有關，李亞鵬曾回應「猜想永遠不如真相來得更加精彩」。

據報導，恢復單身後的海哈金喜，常在社交平台分享健身日常，展現積極狀態。據了解，她帶著女兒繼續在北京生活，繼續忙直播事業，但並未拿離婚炒作，與李亞鵬分開後隻字不提前夫。

近日她分享與斷聯多年的閨密、曾在「白夜追兇」中飾演周舒桐的梁緣約會視頻，她說，自己趁女兒睡著出門約會。視頻中，身著淺色T恤搭配牛仔褲出鏡的海哈金喜，家裡暖氣供足，整個人打扮的也很精緻，全程面帶笑容。

海哈金喜透露，學生時期和梁緣關係很好，那時梁緣天天住在她家，兩人說是無話不談的好閨密，不過自從嫁給李亞鵬尤其是生下女兒夏夏後，兩個人就斷聯了。此時，坐在海哈金喜一旁的梁緣打趣稱：「順著熱搜又把你找回來」，梁緣似是看到海哈金喜與李亞鵬離婚的消息關心她才復聯，大概怕閨密提到李亞鵬被網友罵蹭熱度，海哈金喜馬上制止梁緣說「閉嘴」，還打趣梁緣說她「真胖」。看得出兩人的好情誼。

與李亞鵬官宣離婚一個多月的海哈金喜，狀態看來很不錯。（取材自微博）
與李亞鵬官宣離婚一個多月的海哈金喜，狀態看來很不錯。（取材自微博）

李亞鵬

上一則

炎亞綸40歲生日被粉絲暖哭 坦言每年吹蠟燭都尷尬

下一則

中日緊張… aespa登紅白遭抵制 古川雄輝上海見面會取消

延伸閱讀

她變了？ 李亞鵬前妻海哈金喜 趁女兒睡著深夜約會

她變了？ 李亞鵬前妻海哈金喜 趁女兒睡著深夜約會
給1套房再每月付3000元 鄭州婦為何全網徵求乾女兒？

給1套房再每月付3000元 鄭州婦為何全網徵求乾女兒？
與妻各玩各的？ 喻恩泰：忍辱多年 被捕風捉影造謠

與妻各玩各的？ 喻恩泰：忍辱多年 被捕風捉影造謠
李嫣僅露臉30秒 李亞鵬帶貨直播賺進2300萬人民幣

李嫣僅露臉30秒 李亞鵬帶貨直播賺進2300萬人民幣

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增