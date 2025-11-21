我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

「半暖時光」好交情 許齡月演「唐詭3」 靠楊旭文推薦

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許齡月(左)因為楊旭文的推薦，加入「唐詭3」陣容。(取材自微博)
許齡月(左)因為楊旭文的推薦，加入「唐詭3」陣容。(取材自微博)

由楊旭文、楊志剛主演的「唐朝詭事錄」第三季「唐朝詭事錄之長安」收視長紅，流量一舉衝破5億，劇中配角也隨之走紅。剛剛播畢的「諾皋記」單元中，飾演「紅藥」的許齡月，看似紅顏禍水，其實是為報父仇處心積慮的堅韌女子。據悉，許齡月近日在社交平台透露，自己會接這部劇，完全是因為楊旭文。

許齡月在微博發表告別長文，她寫道，「自己也是『唐詭』小粉絲一枚，首先因為我的老搭檔旭文同學一直在『唐詭』世界打拚，他真的超努力、超辛苦（打戲真的很不容易），然後我本人也是懸疑志怪迷，看了第一部就一直停不下來，之前二的時候因為有別的拍攝工作錯過了。」

許齡月透露因為楊旭文在第三季向製作人推薦了自己，她看完劇本後立刻答應，在前一檔戲殺青立刻進組演「紅藥」。而「諾皋記」是一連串詭案中難得的好結局，紅藥與孟不疑夫妻情深的故事，也因「純壞但純愛」登上熱搜，引起網友共鳴。

其實，許齡月演過不少熱播劇，她曾在「藏海傳」中演「平津侯」早逝的首任妻子；也曾在「國色芳華」第二季演楊紫情敵「蕭雪溪」，靈動演技讓人印象深刻。

許齡月與楊旭文則是在2021年合作愛情劇「半暖時光」，建立好交情，也因此獲得楊旭文推薦，加入「唐詭3」陣容。

楊紫 微博 國色芳華

上一則

萬芳揭昔日唱片大賣不快樂 第1次演戲才覺得「舒服」

下一則

羅志祥遭瘋傳當爸 經紀公司喊告：絕不姑息

延伸閱讀

「唐詭」亡命鴛鴦組合… 許齡月演活琵琶美人 接演原因竟與他有關

「唐詭」亡命鴛鴦組合… 許齡月演活琵琶美人 接演原因竟與他有關
五部熱播劇點評／「詭事錄」獲盛讚 「山河枕」開高走低

五部熱播劇點評／「詭事錄」獲盛讚 「山河枕」開高走低
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
五部人氣劇評 「唐朝詭事錄之長安點」奪冠、第二名連看8集停不下

五部人氣劇評 「唐朝詭事錄之長安點」奪冠、第二名連看8集停不下

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據