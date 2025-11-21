「半暖時光」好交情 許齡月演「唐詭3」 靠楊旭文推薦

許齡月(左)因為楊旭文的推薦，加入「唐詭3」陣容。(取材自微博)

由楊旭文、楊志剛主演的「唐朝詭事錄」第三季「唐朝詭事錄之長安」收視長紅，流量一舉衝破5億，劇中配角也隨之走紅。剛剛播畢的「諾皋記」單元中，飾演「紅藥」的許齡月，看似紅顏禍水，其實是為報父仇處心積慮的堅韌女子。據悉，許齡月近日在社交平台透露，自己會接這部劇，完全是因為楊旭文。

許齡月在微博 發表告別長文，她寫道，「自己也是『唐詭』小粉絲一枚，首先因為我的老搭檔旭文同學一直在『唐詭』世界打拚，他真的超努力、超辛苦（打戲真的很不容易），然後我本人也是懸疑志怪迷，看了第一部就一直停不下來，之前二的時候因為有別的拍攝工作錯過了。」

許齡月透露因為楊旭文在第三季向製作人推薦了自己，她看完劇本後立刻答應，在前一檔戲殺青立刻進組演「紅藥」。而「諾皋記」是一連串詭案中難得的好結局，紅藥與孟不疑夫妻情深的故事，也因「純壞但純愛」登上熱搜，引起網友共鳴。

其實，許齡月演過不少熱播劇，她曾在「藏海傳」中演「平津侯」早逝的首任妻子；也曾在「國色芳華 」第二季演楊紫 情敵「蕭雪溪」，靈動演技讓人印象深刻。

許齡月與楊旭文則是在2021年合作愛情劇「半暖時光」，建立好交情，也因此獲得楊旭文推薦，加入「唐詭3」陣容。