脫上衣也沒用？李連杰被疑是複製人 網揪2疑點籲調查

李連杰被指是複製人，他希望外界不要以訛傳訛。（取材自李連杰微博）

62歲武打巨星李連杰 近日現身公開活動，精神狀態明顯回升，氣色紅潤、動作利落，與先前因病住院時的憔悴模樣形成強烈對比。他更罕見脫去上衣拍攝影片，強調胸口無任何手術疤痕。然而，網路上仍不斷出現離奇陰謀論，包括移植已故少林武僧「秋風」心臟、使用替身，甚至「科技複製人」等說法，引發熱烈討論。

李連杰今年8月因健康問題住院接受手術，當時多張病中照片曝光，引發外界擔憂。如今他恢復良好，卻因此被部分網友質疑「回春太誇張」。面對外界揣測，他多次透過影片及社群澄清，直言相關傳聞純屬謠言，並呼籲粉絲不要被網路資訊誤導。

然而，討論仍未平息。中國娛樂評論人宋祖德近日在社群發文，再度提出「冒牌李連杰」疑雲。他指出，近期露面的李連杰在神態、聲音與口音上，與過去的樣貌差距甚大；更有網友放大影片畫面，質疑其手臂皮膚疑似出現「假皮」紋理，因此懷疑是否存在替身或科技仿製。他甚至呼籲應進一步檢查身分，引發更多網路爭論。

對於外界質疑，李連杰在影片中感慨表示：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩。」他強調身體狀況一切正常，也再次證實自己身上沒有任何手術痕跡，希望外界不要以訛傳訛。他也提醒粉絲保持理性，不要被謠言牽動情緒，語氣中透露對荒誕傳聞的無奈。