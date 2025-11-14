電影「三滴血」釋出終極預告 影迷為何為胡歌擔憂？

胡哥在「三滴血」中飾演人販子。（取材自微博）

由康博執導，胡歌 、文淇領銜主演的犯罪劇情電影「三滴血」，15日在中國上映，日前釋出終極預告。該片講述了人口販賣的故事，由被判刑的人販子「馴鹿」（胡歌飾）、懷孕的李棋（文淇飾）和一個啞巴男孩假扮成一家人，在販賣網路的暗流中揭露家族式人口販賣的黑暗鏈。該片融合了犯罪張力和社會議題深度討論，充滿創作野心，但事前預售卻不甚理想，胡歌可能遭遇票房滑鐵盧。

胡歌在「三滴血」中再次挑戰犯罪角色，他所飾演的「馴鹿」既是人販子，也是尋子的父親，角色需在陰鷙狠戾與脆弱無助間無縫切換，相當考驗演技。「馴鹿」與孕婦李棋、啞巴男孩臨時組成一家三口，表面是人口販賣網絡的偽裝，實則是對傳統家庭倫理的終極反諷。他們演繹絕境中的人性博弈，向觀眾展現了一個關於血債、血脈、血淚的三重血沼。

在官方釋出的終極預告中，「馴鹿」孤身入虎穴，卻被警示「與惡龍纏鬥者終成惡龍」，而李棋撕心裂肺的尋子吶喊直擊人心，閆妮、宋佳、歐豪演出的反派心聲更是極具壓迫感。