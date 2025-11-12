我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

新聞女王變廣告女王？黃宗澤「從名牌包掏出牛奶」網笑翻

娛樂新聞組／綜合報導
黃宗澤自嘲是劇中插廣告的神。(取材自微博)
黃宗澤自嘲是劇中插廣告的神。(取材自微博)

港星佘詩曼主演的電視劇「新聞女王2」日前開播，被網友發現劇中廣告植入密度高，尤其是黃宗澤飾演的新聞總監「古肇華」全程舒化奶不離手，「新聞女王」也因此被調侃變成「廣告女王」。

香港01報導，據統計，劇中廣告的主要品牌包括伊利舒化奶、東方樹葉、海信、補水啦、怡寶、COLMO等，黃宗澤飾演的新聞總監見縫插針安排廣告，甚至用提詞器打廣告讓主播念出來，凸顯其「利益至上」的商人形象，網友稱之為「中插廣告的神」。

此外，黃宗澤也被設定為「嗜奶人」，主播台、辦公室裡全程舒化奶不離手，其中有一幕他從名牌包中掏出牛奶的橋段，被網友調侃「像偷來的」、「違和感拉滿」。

有網友吐槽過度植入會「割裂劇情」，呼籲「商品別搶戲」；但也有觀點認為高招商反映劇集熱度與商業價值，且部分創意植入與角色貼合，形成獨特喜劇效果。

對此，黃宗澤自嘲，「我就是『新聞女王2』中插廣告的神」，坦然接納網友調侃；佘詩曼則回應稱「廣告多是好事，代表劇集受市場認可」，並強調「植入符合劇情」。

另一方面，有網友發現，佘詩曼飾演的「Man姐」繼「新聞女王」掀起女菁英 穿搭熱潮後，續集的「戰袍」行頭全面大升級，一開場即以一套氣勢逼人的黑色風衣霸氣登場。細數其行頭，全是頂級大牌，還有腕表、耳環、腰帶、包包，單是配件就值近12萬港幣。

佘詩曼飾演的「Man姐」行頭全面升級。(取材自微博)
佘詩曼飾演的「Man姐」行頭全面升級。(取材自微博)

香港 牛奶

上一則

倫敦開唱 張信哲再遇「接招」蓋瑞巴洛先合照

下一則

慘遭踢出 朱孝天曾透露身為F4「不快樂」

延伸閱讀

五部人氣劇評 「唐朝詭事錄之長安點」奪冠、第二名連看8集停不下

五部人氣劇評 「唐朝詭事錄之長安點」奪冠、第二名連看8集停不下
韓喜劇女王自爆對姜河那心動 揭車銀優私下超有男人味

韓喜劇女王自爆對姜河那心動 揭車銀優私下超有男人味
「新聞女王」成「廣告女王」？黃宗澤「從名牌包掏出牛奶」網笑翻

「新聞女王」成「廣告女王」？黃宗澤「從名牌包掏出牛奶」網笑翻
佘詩曼50歲仍單身「新聞女王2」聊天室被喊「媽」傻眼

佘詩曼50歲仍單身「新聞女王2」聊天室被喊「媽」傻眼

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18
黃明志常找辣妹一起拍MV。圖／亞洲通文創提供

黃明志全面通緝中 警方證實：相信他已潛逃

2025-11-04 11:31

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣