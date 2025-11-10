雷佳音喊暫停接戲 坦言難抗拒惡魔食物 最愛接地氣料理

雷佳音多次演出受挫的中年男子，演技備受肯定。（圖／LiTV、雷佳音工作室提供）

大陸演員雷佳音曾獲金鷹獎、白玉蘭獎與飛天獎等視帝大滿貫殊榮，去年以「第二十條」拿下電影金雞獎影帝後，前段時間推出古裝好劇「長安的荔枝」，該劇以楊貴妃最愛的荔枝為故事主軸，日前他接受專訪，被問私下是否也有「惡魔食物」，他笑言最喜歡的美食是烤肉與各種麵食，曾看到一家感興趣的餐廳，特別開車幾小時前往一啖美味，表示最愛接地氣的料理，尤其愛逛市場感受傳統人情味。

「長安的荔枝」劇中，雷佳音飾演長安小吏李善德，因遭人陷害，無奈中接下運送荔枝的高難度差事。該劇改編自馬伯庸原著小說，雷佳音曾演三部馬伯庸作品，包括「長安十二時辰」、「長安的荔枝」與「古董局中局」，他坦言最難的是「長安十二時辰」，「這部戲共拍了八個月，感覺每天都是打戲，胳膊都是疼痛狀態，直到殺青日，動作組把我的戲服上寫了我的名字，當時覺得辛苦值得，有種被認可的成就感。」

談到「長安的荔枝」，雷佳音表示，馬伯庸老師推出的每本小說都會寄給他閱讀，因此接到邀約演出時：「很自然就答應了！」。聊到角色，雷佳音下了註解：「李善德多次想放棄，每次瀕臨絕望時又會出現一線生機，情感層面上做為父親，我必須要照顧女兒，要是死了誰保護她？這是親情驅動，就算拋下親情不談，在那個身不由己的時代，面對任務，普通人根本沒有選擇的餘地，唯一解套辦法就是先『活下去』，就算要死，也要把荔枝送到要去的地方，這是他的本能。成功不一定是功成名就，而是能在艱辛複雜的世道中，守住自己的正直職念，而李善德覺得做對的事，就是堅持他的良知。」

42歲雷佳音身上有一種「反差萌」的親切感，角色千變萬化，戲外卻總給人踏實幽默的印象，面對生活，將許多小新奇視為樂趣：「像最近吃到了一個和臉一樣大的包子，我就覺得別厲害！」邀約不斷的他也透露完成目前手上拍攝與宣傳行程後，預計會小小休假一下，「暫時沒有再接工作，想趁這段時間放鬆、放鬆，從各方面去調整一下自己再出發」。