觀影說劇／「新聞女王2」佘詩曼回歸 馬國明「領盒飯」

「新聞女王2」中，佘詩曼(右)飾演的文慧心面臨新挑戰。(取材自微博)

由香港 視后佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧主演的TVB重頭台慶劇「新聞女王2」近日在中國大陸開播，其中主演馬國明竟一出場就「領盒飯」，令不少觀眾感到難以置信。但馬國明在社交平台回應，「 雖然我現在下線了，但是我會以你們意想不到的方式回來」，相關留言讓不少網友相當好奇。

揚子晚報報導，該劇講述了金牌主播文慧心在離開傳統媒體SNK後，加入劉艷創辦的網媒公開平台，昔日的「新聞女王」因更換平台重新面對職場新挑戰。

首播劇情中，文慧心在大樓倒塌、人質劫持新聞事件中獨當一面，貢獻了既有速度又有深度的報導。在新聞行業遭遇轉型期與陣痛期、傳統媒體與網媒酣戰的環境下，張家妍、許詩晴、劉艷也極速成長，後續多方搶新聞、拚深度成為劇集最大看點。

該劇以快節奏、強劇情、新人設、高立意為創作基底，總監製鐘澍佳表示，「新聞女王2」涵蓋十餘個新聞選題，近九成取材於真實新聞事件，並對媒體行業從業者做了詳細采風，深度研究每一個新聞選題報導的背後，從業者的所思所想，強調對新聞理想保持熱忱的創作理念。

報導說，作為現象級作品「新聞女王」續作，「新聞女王2」在製作上也全面升級。據悉，主創團隊將第一部主場景搬至大灣區 ，SNK辦公室與錄影棚整套棚景都在深圳龍崗搭建。鐘澍佳表示，平台對拍攝場地與硬件的支持，有助於更多名場面的拍攝，譬如文慧心與方太在SNK長達11分鐘的一鏡到底、梁景仁遭遇水災的下水道場景，都是香港與大陸製作團隊共創而成，力求提升真實感。