郝蕾諷「影后」靠運作 辛芷蕾6連問反擊 開撕火藥味濃

傳聞「郝蕾」發文暗諷辛芷蕾得影后靠運作，但無法證實是否為女星郝蕾。（取材自微博）

近日，一張署名「郝蕾」的朋友圈截圖在網路流傳，發文者批評電影節評獎標準稱，「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」等內容，被認為是衝著剛拿下威尼斯影展 影后的辛芷蕾而來，酸辛芷蕾這個影后沒有含金量，暗諷她獲獎靠「運作」。辛芷蕾隨即在微博 發出「6連問」反擊，火藥味十足，評論區炸鍋。外傳郝蕾不滿其在「狂野時代」中的戲份快被刪光才發文怒懟，但目前無法證實發文者是否為女星郝蕾。

綜合大河報、網易報導，這張署名「郝蕾」的朋友圈截圖裡文字內容包括：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」，「幾個名不見經傳的女性玩轉了東京影展，所謂老登也可男可女，所謂權利只是腦中意識。藝術良心很難擁有，小人之心比比皆是」，「戛納（又譯坎城）徒增的獎項，多孫子啊法國人？既然拿了錢做個獎杯能花多少錢呢？給了一張紙不給獎杯不打了金棕櫚的臉嗎？」等。

該截圖被發布後，迅速引發熱議和猜測，許多網友認為，「郝蕾」這是在內涵畢贛的「狂野時代」，辛芷蕾的威尼斯影展影后，以及東京影展。

辛芷蕾日前通過在電影「日掛中天」中飾演女主角美雲，獲得第82屆威尼斯影展最佳女演員獎。11月7日，恰好是「日掛中天」在中國上映的日子，對於靠「扯頭髮」獲得影后，辛芷蕾「巧合地」在當天第一時間於個人社交平台發文回應。

辛芷蕾在文中指出，「扯頭髮」僅僅是角色表達的一小部分，呼籲觀眾關注作品全貌；對於自己可能是靠運作獲獎的質疑，辛芷蕾連發6連問回擊：我真的不知道到底是誰來運作？該跟誰運作？拿錢運作嗎？還是什麼資本置換？可以運作的話為什麼要14年才給我運作了一個威尼斯的影后？為什麼要給我運作而不是別人呢？文章最後，辛芷蕾表示「獎杯我會好好收著」。

辛芷蕾的回擊隨即衝上微博熱搜第一，不少網友稱兩位女星開撕了。「郝蕾狂野時代戲份疑似被刪完」也登上了熱搜，有網友猜測郝蕾是因不滿戲份被大刪才在朋友圈發文，主要在怒懟畢贛的「狂野時代」，辛芷蕾的威尼斯電影節影后和近日的東京電影節獲獎爭議也被波及。

不過網傳截圖中的「郝蕾」是不是女星郝蕾，目前尚無法證實，郝蕾本人和工作室也還沒回應。