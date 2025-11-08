我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

郝蕾諷「影后」靠運作 辛芷蕾6連問反擊 開撕火藥味濃

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
傳聞「郝蕾」發文暗諷辛芷蕾得影后靠運作，但無法證實是否為女星郝蕾。（取材自微博）
傳聞「郝蕾」發文暗諷辛芷蕾得影后靠運作，但無法證實是否為女星郝蕾。（取材自微博）

近日，一張署名「郝蕾」的朋友圈截圖在網路流傳，發文者批評電影節評獎標準稱，「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」等內容，被認為是衝著剛拿下威尼斯影展影后的辛芷蕾而來，酸辛芷蕾這個影后沒有含金量，暗諷她獲獎靠「運作」。辛芷蕾隨即在微博發出「6連問」反擊，火藥味十足，評論區炸鍋。外傳郝蕾不滿其在「狂野時代」中的戲份快被刪光才發文怒懟，但目前無法證實發文者是否為女星郝蕾。 

綜合大河報、網易報導，這張署名「郝蕾」的朋友圈截圖裡文字內容包括：「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」，「幾個名不見經傳的女性玩轉了東京影展，所謂老登也可男可女，所謂權利只是腦中意識。藝術良心很難擁有，小人之心比比皆是」，「戛納（又譯坎城）徒增的獎項，多孫子啊法國人？既然拿了錢做個獎杯能花多少錢呢？給了一張紙不給獎杯不打了金棕櫚的臉嗎？」等。

該截圖被發布後，迅速引發熱議和猜測，許多網友認為，「郝蕾」這是在內涵畢贛的「狂野時代」，辛芷蕾的威尼斯影展影后，以及東京影展。 

辛芷蕾日前通過在電影「日掛中天」中飾演女主角美雲，獲得第82屆威尼斯影展最佳女演員獎。11月7日，恰好是「日掛中天」在中國上映的日子，對於靠「扯頭髮」獲得影后，辛芷蕾「巧合地」在當天第一時間於個人社交平台發文回應。

辛芷蕾在文中指出，「扯頭髮」僅僅是角色表達的一小部分，呼籲觀眾關注作品全貌；對於自己可能是靠運作獲獎的質疑，辛芷蕾連發6連問回擊：我真的不知道到底是誰來運作？該跟誰運作？拿錢運作嗎？還是什麼資本置換？可以運作的話為什麼要14年才給我運作了一個威尼斯的影后？為什麼要給我運作而不是別人呢？文章最後，辛芷蕾表示「獎杯我會好好收著」。

辛芷蕾的回擊隨即衝上微博熱搜第一，不少網友稱兩位女星開撕了。「郝蕾狂野時代戲份疑似被刪完」也登上了熱搜，有網友猜測郝蕾是因不滿戲份被大刪才在朋友圈發文，主要在怒懟畢贛的「狂野時代」，辛芷蕾的威尼斯電影節影后和近日的東京電影節獲獎爭議也被波及。 

不過網傳截圖中的「郝蕾」是不是女星郝蕾，目前尚無法證實，郝蕾本人和工作室也還沒回應。

面對「郝蕾」質疑，辛芷蕾「6連問」反擊，火藥味十足。（取材自微博）
面對「郝蕾」質疑，辛芷蕾「6連問」反擊，火藥味十足。（取材自微博）

威尼斯影展 微博

上一則

葛萊美獎入圍大贏家 肯卓克拉瑪提名9項、女神卡卡7項

延伸閱讀

喊「支持大姐」… 趙麗穎挺辛芷蕾得獎新片 連包10場衝熱搜

喊「支持大姐」… 趙麗穎挺辛芷蕾得獎新片 連包10場衝熱搜
2年後退休？ 辛芷蕾封后打消念頭 打起精神演下去

2年後退休？ 辛芷蕾封后打消念頭 打起精神演下去
辛芷蕾本來想退休 威尼斯封后後「打起精神演下去」

辛芷蕾本來想退休 威尼斯封后後「打起精神演下去」
威尼斯封后才一個月 辛芷蕾又入圍亞太影展

威尼斯封后才一個月 辛芷蕾又入圍亞太影展

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51
62歲的音樂人屠穎驟逝。(取材自微博)

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

2025-11-02 01:11

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」