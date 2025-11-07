「頂流印鈔機」王一博傳不續約 樂華娛樂股價大跌

王一博近日因經紀合約問題引發關注。（取材自微博）

中國大陸頂流男星王一博近日因經紀合約問題頻上熱搜。據了解，他和樂華娛樂的合約今年10月到期，「不續約」說法這段時間傳得沸沸揚揚，但樂華娛樂CEO杜華僅發了「荒謬」二字，未回應是否續約。樂華投資者關係部門則回應「事情等官方宣布」。

近日，「王一博不續約樂華」、「王一博已成立個人獨資工作室」、「樂華娛樂大跌」相關話題登上熱搜，相關動態引發資本市場震盪，據悉，自10月以來，樂華娛樂股價已下跌超12%。

揚子晚報報導，資料顯示，樂華娛樂是一家藝人管理公司，旗下藝人包括王一博、范丞丞等。公司業務包括藝人管理、音樂IP製作及運營，以及泛娛樂業務三大板塊。公司於2009年成立以來，曾獲多輪融資，過往投資方包括字節跳動、阿里巴巴 、華人 文化集團等。

王一博作為公司最重要的藝人之一，其商業價值和營收貢獻被頻繁強調。據指，樂華娛樂被稱為「王一博概念股 」，2022年港股上市時，445頁的招股說明書出現王一博的名字18次；2024年樂華娛樂總營收7.65億人民幣，被譽為「頂流印鈔機」的王一博貢獻了4.59億元人民幣，占比超過60%。

從2019年開始，王一博的貢獻比例年年增長，比如2019年占比16.8%，2022年占比56.8%，到2024年直接衝上60%大關。

不過，有媒體發現，在2025年中期報告中，王一博的名字卻並未出現。此外，在樂華娛樂帳號查詢王一博發現，其今年僅發了三次王一博相關動態，與2024年13次動態有著明顯差異。

網友猜測，此為王一博「另立門戶」的信號？對此，樂華娛樂創始人杜華發文「荒謬」疑似回應相關熱搜，但此舉被網友解讀為維穩股價，而非否認合約變動。相關發展仍待後續觀察。