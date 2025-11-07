「最美小龍女」曾被富商男友拒婚？ 李若彤分享對抗抑鬱症方法

李若彤曾受情傷，一度抑鬱。(取材自微博)

有「最美小龍女」封號的李若彤雖然已經59歲，但樣貌和身材堪稱凍齡。其實，條件優越的李若彤也曾受過情傷，她2008年與交往10年的富商男友郭應泉分手，2009年抑鬱症病發，猶如「行屍走肉」。近日，她以自身經歷與網民分享對抗抑鬱症的方法。

香港 01報導，李若彤表示，收到不少網友留言反映情緒問題，希望她分享個人經驗。李若彤稱，情緒低落時只會想起媽媽，「當我非常低落時，馬上想到我媽媽，萬一我做了什麼錯事，我的媽媽、我最愛的人應該會承受不了。於是提醒自己，趕緊從那個洞洞、深淵跳出來。」

據悉，李若彤曾在1998年與富商男友郭應泉交往，由於郭不希望她繼續演戲，於是她為愛退出演藝圈。兩人交往期間，郭應泉一度陷入財務危機，李若彤不離不棄，拚命賺錢替他還債。怎料之後因郭應泉不願結婚，兩人在2008年分手。

這段戀情讓李若彤深受打擊，導致2009年抑鬱症病發，她曾公開表示，「一個禮拜不出門是常有的事，待在家裡不刷牙、不洗澡、不梳頭，甚至不會覺得這樣的自己很邋遢」，還曾「一口氣吞下兩整條瑞士 卷」，最後又全嘔吐出來，然後坐在馬桶前面大哭。她指當時除了基本維生的、喝和睡，呼吸也只不過是「被迫」的求生存。

李若彤又提到，「當年爸爸走的時候，有一段時間我也很內疚，把責任推給我自己。」說到此時，李若彤忍不住哽咽落淚。李若彤指自己也是一步一步走來，鼓勵大家不要放棄。

最後，她不再封閉自己，憑藉社交與家人一起爬山、飲茶，還去健身，漸漸走出情緒低谷。