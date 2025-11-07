我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

喊「支持大姐」… 趙麗穎挺辛芷蕾得獎新片 連包10場衝熱搜

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙麗穎(左)與辛芷蕾因合作電影「喬妍的心事」結為好友。(取材自微博)
趙麗穎(左)與辛芷蕾因合作電影「喬妍的心事」結為好友。(取材自微博)

大陸女星辛芷蕾今年9月憑藉電影「日掛中天」奪下威尼斯影后，近日，該片定檔，隨後女星趙麗穎的工作室在微博發文，「包場支持大姐（辛芷蕾）新片『日掛中天』」，「趙麗穎連包10場支持辛芷蕾新片」衝上熱搜，相關話題引發熱議。

趙麗穎與辛芷蕾因合作電影「喬妍的心事」相識，片中，辛芷蕾飾演姐姐「大喬」，趙麗穎飾演妹妹「小喬」，兩人因個性直率、經歷相似而惺惺相惜，好交情從戲裡延伸到戲外。辛芷蕾曾表示，接這部戲多虧了趙麗穎的鼓勵。

拍攝「喬妍的心事」一場雨夜戲時，辛芷蕾、趙麗穎都淋得全身濕透，當導演一喊停，辛芷蕾立刻衝上前給趙麗穎擦頭髮，貼心互動可見真摯情感。

由辛芷蕾、張頌文、馮紹峰主演的「日掛中天」，講述一對昔日戀人分別多年後在南方小城重逢，卻被命運裹挾最終走向悲劇的故事。本片並非大製作，沒想到辛芷蕾一舉奪下威尼斯影后，讓「日掛中天」聲名大噪。

辛芷蕾封后，趙麗穎第一時間短信祝賀，「大姐我真為你高興，還是像小喬一樣」，這次遇上「日掛中天」上映，趙麗穎更是直接連包10場支持，還配文 「支持大姐新片，立冬看美雲」，被不少媒體評價為「女性互助的標竿」、「打破女星『塑料情』刻板印象」。

此外，有眼尖發友表示，這部片「趙麗穎前夫」馮紹峰亦有參演，但趙麗穎工作室僅艾特辛芷蕾，被解讀為「巧妙避嫌，專注姐妹情誼」。

趙麗穎 馮紹峰 微博

上一則

白百何東京影展爭后被事先告知落選？怒控「春樹」劇組黑箱

下一則

「最美小龍女」曾被富商男友拒婚？ 李若彤分享對抗抑鬱症方法

延伸閱讀

劉亦菲登「亞太影響力女性」 網質疑：她不是美國人？

劉亦菲登「亞太影響力女性」 網質疑：她不是美國人？
2年後退休？ 辛芷蕾封后打消念頭 打起精神演下去

2年後退休？ 辛芷蕾封后打消念頭 打起精神演下去
辛芷蕾本來想退休 威尼斯封后後「打起精神演下去」

辛芷蕾本來想退休 威尼斯封后後「打起精神演下去」
威尼斯封后才一個月 辛芷蕾又入圍亞太影展

威尼斯封后才一個月 辛芷蕾又入圍亞太影展

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切