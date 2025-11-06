我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

怕被說胖又醜…蔣欣為走紅毯減肥 2天未進食崩潰大哭

娛樂新聞組／綜合報導
蔣欣哭著說，為了穿禮服好看，她這兩天好辛苦，都沒怎麼吃東西。（視頻截圖）

女星蔣欣哭了。蔣欣日前發視頻哭訴，為美美出席紅毯活動，她已連續兩天幾乎未進食。經紀人提議活動後「放縱飲食」，蔣欣卻拒絕稱「這樣挺好看的」。「蔣欣瘦了20斤」話題當天上了微博熱搜，評論區裡網友們幾乎一面倒留言「勸吃」：「吃吧姐，多吃點太瘦了」；有網友建議她放縱一天解饞，蔣欣還留言「可不可以是一周」，讓網友直呼她可愛又令人心疼，覺得她給自己太大壓力了。

「蔣欣哭了」、「蔣欣微醺後又哭又笑的」，在蔣欣發布視頻後引發網友關注。視頻中，蔣欣在微醺狀態下發布視頻含淚哭訴：為出席紅毯活動，連續兩天幾乎未進食，擔憂被評價「胖」或「醜」。

「我這兩天好辛苦啊，沒怎麼吃東西，我爸媽都不相信我吃飽了，我就是演吃飽了。禮服是自己挑的，不能讓人覺得醜，但我胳膊依然可以擰得過大腿。」此時經紀人在一說：「那你未來的幾天可以隨便吃」，蔣欣卻回答：「我還不想隨便吃，這樣挺好看的」。 

她坦言壓力源於需穿著特定禮服，擔憂被評價「胖」或「醜」，並自嘲「胳膊依然能擰過大腿」的健壯體質。經紀人提議活動後「放縱飲食」，她卻拒絕稱「這樣挺好看的」。

綜合報導，蔣欣身高171cm，原始體重約140斤，當前體重穩定在112斤左右，綜合減重約28斤。減重後體脂率降至18.5%，腰圍從28碼縮至25碼，鎖骨線條和肩頸線條顯著提升，被媒體稱為「行走的衣架」。不過，因天生骨架較大，鏡頭下仍顯圓潤。也有傳言稱蔣欣瘦了20斤，蔣欣未對究竟瘦了多少做出回覆。

視頻發布後，多數網友讚其自律精神，大骨架女性尤其共鳴「減肥堪比酷刑」，紛紛安慰蔣欣並「勸吃」：「欣姐這是喝了多少小酒，開始說胡話了，不過這身材管理，真是讓人羨慕嫉妒恨啊」，「最後那句『我覺得這樣挺好看的』帶著一絲倔強和心酸」，「吃，必須吃，你一點也不胖」，「吃吧姐，多吃點太瘦了」，「姐姐你已經很美啦，健康才是最美的啊，不要太糾結太給自己壓力啦」，「你從來沒給我演過你吃飽了，你給我演一個看看」。

有網友建議：「不必吃撐，就八分飽就行，解解饞」，「可以每個月給自己設定一個放縱日，三餐正常吃，吃自己想要的，這種過分遏制食欲，明顯影響到你心理健康了」，蔣欣接著留言回覆「可不可以是一周」，讓網友們直呼她可愛又令人心疼。

蔣欣微醺後在視頻中又哭又笑。（視頻截圖）

