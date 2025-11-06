被白百何「開撕」… 王傳君東京奪影帝 特別感謝高光的她

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
王傳君以「春樹」奪下第38屆東京影展最佳男主角獎。（翻攝自YouTube）

中國演員王傳君憑藉在「春樹」中的細膩表現，在東京影展榮獲最佳男演員獎，成為當晚最受矚目的焦點，「春樹」導演張律同時摘得最佳導演獎。王傳君發表得獎感言表示，獲獎「是白百何女士和劉丹女士高光的表現照亮了在角落的我」。由於此前「春樹」劇組傳出男女主角王傳君和白百何開撕事件，王傳君這番話也在社交平台引發熱議。

澎湃新聞報導，王傳君發表得獎感言，坦言自己「是一個『配得感』很低的人」，常常害怕成為焦點：「很多人以為這是傲慢和清高，其實是因為我膽子愈來愈小」，「見到愈來愈多的人，我想說的話也愈變愈少，我知道我自己還差得很遠」。

王傳君並表示，能獲得這麼大的獎，「我覺得是白百何女士和劉丹女士她們高光的表現，照亮了在角落的我……感謝你們成為這道光照亮了我」。他還感謝了妻子齊溪和女兒，稱「她是比我更優秀的演員」，並指女兒誇他好酷：「那一刻我開始意識到我也成為別人的光了」。

東京影展頒獎之前，「春樹」劇組傳出男女主角開撕。白百何在頒獎典禮之前，發了一條微博，寫著「還能這麼操作」，引發網友眾多猜測她是對獎項分配不滿，並放上一張寫有「得魚忘筌」的圖。

網上傳言稱，這部電影是大女主電影，白百何也將此片視為自己自2017年陷入婚外情風波後，重返影壇的重要作品。但最終卻由戲分不到全片四成的男主角王傳君奪下影帝。由於東京影展歷年來僅有一次由同一部電影的男女主角同時獲獎，因此不少人猜測，白百何可能因此感到失落，並以此發文抒發對劇組的失望與不滿。

「春樹」由張律執導，講述了北漂十年的女演員春樹（白百何飾）回到成都老家，在迷茫中尋找自我，而外地青年鼕鼕（王傳君飾）的出現，改變了她的生活軌跡。影片以細膩的情感和獨特的視角，展現了都市人在尋找歸屬感時的困惑與掙扎。

另據紅星新聞，導演張律在發表獲獎感言時似意有所指地說：「剛才我們團隊的王傳君好像上來一點沒有笑容，其實我也不太會笑，但我今天努力地笑了一下」。他還表示，「這個導演獎，我自己覺得，所有的獎裡其實應該是個集體獎，我們電影工作者都知道，只要工作夥伴不在的話，那個導演就是個傻子」。

白百何在東京電影節大秀身材。（取材自南方娛樂網）
白百何的發文引發網友熱議。（取材自微博）
白百何的發文引發網友熱議。（取材自微博）

白百何 微博

