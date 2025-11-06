被問阿嬌與皇甫聖華的緋聞 阿Sa懟：沒跟這條新聞線

蔡卓妍拒絕回應阿嬌與皇甫聖華的緋聞。（取材自微博）

「我沒跟這條新聞線」，當港媒記者在5日的採訪中問及隊友阿嬌 與皇甫聖華的緋聞時，蔡卓妍（阿Sa）這句乾脆俐落的回應，瞬間點燃了網路。在被追問是否見過皇甫聖華時，她更是語氣強硬，直接嗆回去：「我不知道，不回答，幹嘛，都說了不回答！」不耐煩的態度幾乎溢出來，明確傳遞出一個信號：別想從我這兒挖料。

綜合媒體報導，阿Sa這波硬氣操作非但沒招黑，反而被不少網友點讚「高情商」。

有粉絲表示，阿Sa的迴避恰恰體現了「姐妹的事我不摻和」的處世原則。她既沒有替阿嬌發聲，也拒絕評價緋聞真偽，被評論為「最好的支持從不是替對方作答」。阿Sa完美保護了朋友的隱私，也讓自己成功避開了輿論漩渦。

這條讓阿Sa避之唯恐不及的「新聞線」，究竟有多長？時間線拉回2023年，阿嬌與皇甫聖華開始頻繁進入公眾視野。兩人不僅多次被拍到當街親吻臉頰、挽手逛街的親密畫面，更被曝同遊沙烏地阿拉伯共度情人節 ，在社交平台上兩人曬出貼臉合照也是家常便飯。直到2025年10月31日，她們在北京三里屯挽手遛狗、互動自然的一幕被鏡頭捕獲，再度讓戀情猜測甚囂塵上。

對於這起緋聞，各方當事人的回應也耐人尋味。經紀人霍汶希多次出面滅火，強調二人只是「好姐妹好朋友」，甚至將其關係類比為阿嬌與阿Sa之間的純粹友情。而阿嬌則始終保持著「單身隨緣」的模糊態度，稱皇甫聖華為「情感寄托」，並曾反問媒體：「我們只是朋友，為什麼不可以有朋友？」