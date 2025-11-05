東京影展「春樹」王傳君奪影帝 引女主角白百何不滿

王傳君奪下東京影展影帝。（取材自微博）

5日的東京影展頒獎典禮，中國演員王傳君憑藉在「春樹」中的細膩表現，榮獲最佳男演員獎，成為當晚最受矚目的焦點，「春樹」導演張律同時摘得最佳導演獎。

澎湃新聞報導，王傳君發表得獎感言，坦言自己「是一個存在感很低的人」，常常害怕成為焦點。他表示：「很多人以為這是傲慢和清高，其實是因為我膽子愈來愈小。能獲得這麼大的獎，是白百何 女士和劉丹女士高光的表現照亮了在角落的我。」他同時感謝家人，特別提及妻子齊溪和女兒，稱「她是比我更優秀的演員」。

東京影展頒獎之前，「春樹」劇組傳出男女主角開撕。白百何在頒獎典禮之前，發了一條微博 ，寫著「還能這麼操作」，引發網友眾多猜測她是對獎項分配不滿，並放上一張寫有「得魚忘筌」的圖。

網上傳言稱，這部電影是大女主電影，白百何也將此片視為自己自2017年陷入婚外情風波後，重返影壇的重要作品。不過，最終卻由戲分不到全片四成的男主角王傳君奪下影帝。

由於東京影展歷年來僅有一次由同一部電影的男女主角同時獲獎，因此不少人猜測，白百何可能因此感到失落，並以此發文抒發對劇組的失望與不滿。