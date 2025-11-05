我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

唐嫣新劇開播前突「撤檔」 疑被王家衛錄音檔事件拖累

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣與趙又廷主演的新劇「愛情沒有神話」爆出「臨時撤檔」。（取材自微博）
大陸女星唐嫣與趙又廷主演的新劇「愛情沒有神話」（前名「獨身女人」）原訂7日在央視開播，卻爆出「臨時撤檔」。至於撤檔原因，傳與「繁花」導演王家衛與編劇秦雯近日被外洩的一段私密錄音檔有關。有網友揪出，「愛情沒有神話」編劇正是秦雯。

「愛情沒有神話」改編自小說「獨身女人」，該劇講述經濟獨立的都市女性林展翹（唐嫣飾演）與何韓（趙又廷飾演）在事業與情感交織中的成長羈絆。該劇早前傳出7日在央視八套黃金檔播出，卻在日前突然爆出遭臨時撤檔，改由蔣欣、童瑤主演的「四喜」接檔。

不過，有一說法是，製作方新麗傳媒、央視及騰訊影片從未發布正式定檔公告，因此嚴格定義並非「撤檔」，而是「排播調整」。

對於「愛情沒有神話」遭撤檔的原因，網傳原因與近日自稱曾參與「繁花」編劇的古二（程駿年）接連曝光導演王家衛與「繁花」編劇秦雯等人的錄音檔有關。

爆料指出，錄音中出現對藝人唐嫣、劉詩詩、倪妮、陳道明及游本昌的評論，甚至對金靖開黃腔，相關訊息曝光後讓全網炸鍋。其中，疑似王家衛的聲音提到，「唐嫣是個很裝的人」。

對於「愛情沒有神話」臨時撤檔，許多網友表示不解，紛紛詢問「跟這部劇又有什麼關係呀？」還有人同情唐嫣，「這場鬧劇最慘的就是她」、「唐嫣也太冤了吧」。

此外，香港影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐近日也在直播時提及王家衛，她直言投資王家衛的老闆基本都虧錢，「我是絕不錄用他」，除指王家衛「不受控」，甚至狠酸「他沒有張叔平，就是個屁。」

唐嫣與趙又廷主演的新劇「愛情沒有神話」爆出「臨時撤檔」。（取材自微博）
