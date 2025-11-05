太暖了…劉嘉玲贈貼身手鍊給牧民小妹妹 「盼她像燕子一樣飛」
大陸綜藝節目「一路繁花2」集結何賽飛、劉嘉玲、劉曉慶、寧靜、張柏芝五位影后級姐姐，自播出後大受歡迎，引起不少關注。在最新一集節目中，劉嘉玲親自將自己戴了許久的燕子手鍊送給一位素不相識的牧民小妹妹，希望她能像燕子般自由自在地飛，溫暖舉動獲得不少網友大讚。
香港01報導，最新一集節目中，幾位影后級姐姐到內蒙古一個牧民家庭探訪，過程中，劉嘉玲似乎特別喜歡牧民家的一位小妹妹，於是就叫對方到自己跟前，取下手上的燕子手鍊贈送給她，更為她親自戴上，「這個是燕子，妳可以跟草原上的燕子一樣飛」。據悉，這條手鍊陪伴劉嘉玲已久。
小妹妹似乎很喜歡這條燕子手鍊，不時摸著看著。
劉嘉玲分享，「她給我的感覺就是草原上的燕子，我突然看到她很像我手上的燕子手鍊，心想應該就是她的」。
劉嘉玲的溫柔舉動引起不少網友稱讚，激讚她人美心善，展現了骨子裡的慷慨與細膩。據悉，該燕子手鍊是內地某知名品牌，價值逾千元人民幣，雖然不是特別昂貴的飾物，但承載著的是她的祝福。
