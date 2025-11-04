我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

趙露思、虞書欣同發新歌 她成績亮眼、她被抓包翻唱

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思被指「顛覆演員唱歌的刻板印象」。(取材自微博)
趙露思被指「顛覆演員唱歌的刻板印象」。(取材自微博)

中國「頂流小花」趙露思在免付違約金情況下，擺脫老東家「銀河酷娛」合約糾紛，與阿里巴巴旗下「虎鯨文娛」先約。好事成雙，趙露思近日推出新單曲「Black Veil Bride」，創新曲風讓播放量迅速突破2億；沒想到的是，趙露思「宿敵」虞書欣也在隔天推出新歌「夢時」，卻被抓包是翻唱，兩人粉絲再爆口水戰。

趙露思新歌由8獲葛萊美獎Brian Lee操刀製作，融合暗黑流行、電子、工業金屬元素，打破一貫「甜妹」形象，塑造「黑紗新娘」的哥德美學意象。上線10分鐘全網收藏量破萬、24小時內破150萬，QQ音樂平台在3小時內登頂巔峰潮流榜，包辦飆漲榜、熱歌榜、新歌榜第一。

專業樂評人稱讚趙露思「演唱層次豐富、「情緒張力十足」、「顛覆演員唱歌的刻板印象」，被評價為「國際野心之作」。

巧合的是，同為95花的虞書欣為了慶祝出道9周年，就算醜聞纏身，仍空降推出新曲「夢時」，一度擠下趙露思新歌，登上QQ音樂四榜第一。

「夢時」曲風主打甜美治癒，虞書欣歌聲被讚「充滿幸福感」，不少樂評讚「聽感如汽水般清爽」。

不過，有網友隨後揪出這是一首翻唱曲，並非原創。在某平台更被抓包只有65人支持，卻拿下榜單第二名，與破萬支持的趙露思新歌拿下第一的成績相當懸殊，虞書欣因而被吐槽成績注水、花錢買榜。還有網友質疑，新歌是「冷處理策略」下的復出試探。

據悉，虞書欣則因捲入霸凌女演員、家族涉貪等負面傳聞，形象跌入谷底，各大平台蒸發超過200萬粉絲，神隱2個月未公開露面。

虞書欣新歌「夢時」被起底是翻唱的。(取材自微博)
虞書欣新歌「夢時」被起底是翻唱的。(取材自微博)

趙露思 虞書欣 阿里巴巴

