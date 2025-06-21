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黃曉明考博班落榜 網反讚「上戲」沒後門走

娛樂新聞組／綜合報導
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黃曉明考博落榜。(取材自微博)
黃曉明考博落榜。(取材自微博)

憑藉「步步驚心」中十四爺一角走紅的大陸男星林更新，去年考上上海戲劇學院（簡稱「上戲」）博士班，黃曉明與另一男星金世佳日前出現在上海戲劇學院2025年博士研究生複試名單中。上戲近日發布博士研究生擬錄取名單，只見金世佳錄取表導演創作研究方向，黃曉明並未錄取，瞬間，黃曉明「考博落榜」話題登上熱搜。對於落榜一事，黃曉明稱「明年再戰」。

綜合媒體報導，上戲公布擬錄取的32人名單顯示，「表導演創作」方向擬錄取三人。最引人注目的是，早前與報考其他方向的黃曉明一起進入複試階段的金世佳，業務一科目成績為94.34分，業務二科目成績為90分，面試成績為94.5分，同等學力加試科目合格，總成績為278.84分。

黃曉明「考博落榜」登上熱搜成為輿論關注的焦點，有分析指，這一「落榜」也顯得頗具「含金量」，有網友直言「找個明星落榜證明一下沒作假」、「說不定上戲買的熱搜，證明大明星也不能走後門」。

47歲的黃曉明畢業於北京電影學院，並無碩士學位，是以「同等學力加試」申請博士研究生。而此類學生需在報考領域工作滿6年，並具備省部級以上獎項或在行業內取得重要成果。以黃曉明而言，他曾得過金雞獎、華表獎、百花獎等，也曾擔任多部劇集投資人及出品人，絕對符合「同等學力人員」身分資格考博士研究生。

男星金世佳考上上戲博士班。（取材自微博)
男星金世佳考上上戲博士班。（取材自微博)

黃曉明

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