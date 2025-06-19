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贍養費只給8千？ 鄭中基火大發聲明：不實謠言

記者林士傑／綜合報導
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鄭中基二婚再度觸礁。（本報資料照片）
鄭中基二婚再度觸礁。（本報資料照片）

港星鄭中基二婚再度觸礁，跟老婆余思敏對簿公堂，雙方18日各自出庭，先前傳出余思敏向友人抱怨鄭中基每月只付8000元（港元，下同，約1019美元）贍養費，對此，鄭中基發表聲明駁斥，更表示未來不再回應。

兩人結婚14年，去年鄭中基坦言再度染上酒癮，宣布完成既定工作後將全面停工，也會在老婆余思敏陪同下飛往美國參加戒酒中心的療程，夫婦同心齊利斷金，蔚為佳話。未料雙方六個月之後驚傳婚變，互相取消社群關注，18日出庭時被問到復出、生活艱困以及8000元贍養費等問題，余思敏沒有回應。鄭中基的爸爸則表示有太多不實，所以需要澄清，鄭中基在旁補充表示8000元就是不實謠言，

稍早鄭中基在社群發表聲明，證實跟余思敏正在辦理離婚手續，但因為全家人深受不實謠言的困擾，決定鄭重澄清，「避免過多占用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入了司法程序，不便對此事再作出任何回應」，聲明也獲余思敏同意。

鄭中基先生聲明全文：

親愛的傳媒朋友們，感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子和財政安排上的失實（不實）報導出現（包括所謂「港幣8000元贍養費」等與事實嚴重不符），嚴重影響我、孩子們及家人，在此想跟大家說一句：對的，我們正在辦理離婚手續。

願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多佔用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入了司法程序，不便對此事再作出任何回應。

此聲明內容已獲余思敏小姐同意及接受。

再次感謝大家的關心與理解。

鄭中基

2025年6月18日

鄭中基發表聲明證實正在辦理離婚手續。（取材自Instagram）
鄭中基發表聲明證實正在辦理離婚手續。（取材自Instagram）

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