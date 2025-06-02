陸「頂級富婆」秀天價粽子 網：這擺盤夠我半年薪水

李湘被網友封為「頂級富婆」。(取材自微博)

49歲主持人李湘被中國網友封為「頂級富婆」，不時在社交媒體上炫富。端午節 當天，她在社群平台上曬出與女兒王詩齡的家宴，其中一盤粽子疑似某國際奢侈品牌訂製款，單顆售價超過1000元，評論區瞬間炸鍋，「這不是在吃粽子，是在吃人民幣！」有網友看了粽子擺盤後直說「夠我半年薪水」

綜合媒體報導，李湘曬出的粽子被扒出疑似某法國奢侈品牌訂製款，內餡包含黑松露、魚子醬、伊比利亞火腿等頂級食材，外包裝更是印有醒目的品牌logo。

李湘秀出國際奢侈品牌訂製款粽子。(取材自微博)

據報導，這不是李湘第一次因奢侈生活引發爭議，但一顆天價粽子，卻精準戳中了普通人的痛處——當明星的日常消費變成普通人的「天文數字」。有網友表示「這擺盤夠我半年薪水」、「有錢人就是任性，粽子都跟一般人不一樣」。

兩年前李湘透過「抖音 」發文，透露在國外留學的女兒回到北京團聚，並曬出多張享用美食的照片。其中一張三顆包子的照片，就被網友認出是唯一米其林三星 中餐品牌、北京三星中菜餐廳新榮記。有網友留言揭曉：「看著胡蘿蔔餡包子最接地氣，結果一查，新榮記的400多元（人民幣，約56.1美元）3個。」

王詩齡參加高檔端午家宴。(取材自微博)

王詩齡從小便是頂級名牌的「移動展示架」，李湘曾在一檔訪談中直言不諱：“王詩齡用的東西，自然要最好的。”王詩齡也被爆衣帽間內琳瑯滿目的名牌服飾與珠寶收藏。