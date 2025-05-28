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馮小剛養女在美高中畢業 妻來美同框 網驚：越來越像「他」

娛樂新聞組／即時報導
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徐帆（右）飛美參加徐朵畢業典禮。(取材自Instagram)
徐帆（右）飛美參加徐朵畢業典禮。(取材自Instagram)

中國知名導演馮小剛與演員徐帆於1999年結婚，但兩人婚並未生育，而是領養了女兒徐朵。18歲的徐朵近日從美國高中畢業，徐帆親自飛往美國出席畢業典禮，母女同框掀起熱議。

馮小剛和徐帆兩人1999年結婚，婚後徐帆一直期盼著能為馮小剛生個孩子，因為他患有白癜風（白斑症），因此兩人沒有生孩子，於是在2007年，徐帆領養了1歲的女兒朵朵，取名徐朵。

兩人對徐朵的教育始終秉持開放態度，為了讓女兒有更好的學習環境，多年前將女兒送往美國留學。如今徐朵順利從普特南科學院（Putnam）取得高中文憑，並在社群曬出一系列畢業照。

徐帆（左）和徐朵母女溫馨同框掀熱議。(取材自Instagram)
徐帆（左）和徐朵母女溫馨同框掀熱議。(取材自Instagram)

從照片中，徐朵身穿紅色畢業袍，手裡抱著花束及畢業證書。她披散著長髮，化了一個很精緻的妝容，塗抹著大紅唇，還有一點混血兒的既視感。特地飛往美國參加畢業典禮的徐帆穿著深色格子套裝，展現莊重又優雅的氣質，母女倆同框，雖然沒有血緣關係，兩人在一起氣氛還是很好的，畫面十分溫馨。

徐朵畢業的消息引來不少網友留言祝福，也有人誇讚徐朵越來越美，「穿著畢業禮服氣質愈發成熟自信」、「徐朵的成長飽含父母的心血」、「跟馮小剛太像了，越長越漂亮」。

馮小剛全家合照。左起馮思羽、徐朵、馮小剛、徐帆。（取材自微博）
馮小剛全家合照。左起馮思羽、徐朵、馮小剛、徐帆。（取材自微博）

據悉，馮小剛和前妻張娣育有一女馮思羽，也曾經在北影學了導演學，但是畢業之後並沒有從事這一行。徐朵就學期間對藝術創作非常感興趣，雖不知是否朝著影視產業方向邁進，但她目前已收到多所知名大學的錄取通知。

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