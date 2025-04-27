「鰲拜」徐錦江談生死哽咽：盼走時乾淨俐落

徐錦江嘆「歲月總是把我喜歡的人帶走」。(取材自微博)

香港 男星徐錦江演出三級片、反叛走紅，特別是周星馳 版「鹿鼎記」中「鰲拜」一角仍是許多影迷心中經典惡角，戲外的他鐵漢柔情，會繪畫、雕刻，是位藝術家。近日，他接受大陸鳳凰網節目「瑞私拜」專訪內容曝光，談到生死，他嘆「歲月總是把我喜歡的人帶走」。

噓！星聞報導，訪談中主持人問道：「有擔心過歲月嗎？」徐錦江緩緩道：「我整天說為什麼時間…說的歲月總是把我喜歡的人帶走。」說完這句，他不禁哽咽，流露悲傷神情，語帶顫抖說出：「真的。」

徐錦江因影視劇為人熟知，不過他其實美術學院畢業，是國畫關山月入室弟子，和畫家石虎相熟。他嘆「這兩年，我的老師一個一個離開我，我不捨得他們」，回憶聽聞石虎離世消息時的震驚。當時他聽到助理告知「石虎老師走了」，直回「神經病不能亂說，這是假的」，直覺不可能，但看到新聞確定是真的了。講起石虎的離世，徐錦江難忍激動難過情緒。徐錦江還稱，他常會祈禱希望好人長久，「我真的會這樣說」。

而談到離開世界，徐錦江說，希望到時候自己是「撐撐頭頭（乾淨俐落）的」。

徐錦江兒子徐菲也在演藝圈發展，從歌手到演員，去年還演出大陸話題電影「封神第一部：朝歌風雲」，訪談影片中徐菲講到，爸爸徐錦江曾告訴他，希望走了之後，徐菲能找輛船開到公海，開到不能開的地方後，將他們夫妻的骨灰撒下去。

網友看到徐錦江訪談，除了沒忘他早前的經典角色「鰲拜」、「拜月教主」外，也稱徐錦江就是個藝術家，且心思很細膩，感覺是個內向的人，與螢幕上形象真的反差好多。