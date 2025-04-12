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馮紹峰無緣復婚？帶兒看病互動趙麗穎 洩2人關係

娛樂新聞組／綜合報導
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趙麗穎離婚後，演藝事業攀向高峰。(取材自微博)
趙麗穎離婚後，演藝事業攀向高峰。(取材自微博)

大陸男星馮紹峰和女星趙麗穎因合作電視劇「知否知否應是綠肥紅瘦」，傳出假戲真做，兩人於2018年結婚，並生下兒子「想想」，但三年後兩人突官宣離婚，震驚演藝圈。近日，馮紹峰拍到帶著「想想」去兒童醫院看診，之後便將「想想」交給開車趕來的趙麗穎，自己獨自離開；此舉被外界解讀「避嫌」，也因此曝光兩人目前的關係。

當天，馮紹峰穿著一身黑衣黑褲、頭戴帽子口罩，緊急帶著感冒發燒的兒子到上海兒童醫院就醫。不久後，趙麗穎匆匆趕到，兩人於是分頭掛號、排隊、抽血化驗，完成一連串手續，看完醫生後，兒子由趙麗穎直接開車帶走，馮紹峰則低調獨自離去，兩人不再有任何交集。

有網友表示，「馮紹峰和趙麗穎成熟處理親子關係太圈粉」、「看來兩人對孩子的照顧都很用心」，但也有人解讀出兩人「刻意避嫌」的關係，應該是無緣復婚了。

據悉，馮紹峰和趙麗穎離婚後，兒子監護權雖然給了馮紹峰，但兩人並沒有鬧翻，兩人輪流陪伴「想想」，給他滿滿的愛，兩人也被封為「演藝圈最佳離婚典範」；正因為這樣的關係，讓不少粉絲暗自期盼兩人能夠復合，相關傳聞更是從未停過。

去年七夕情人節剛過，兩人各自PO出穿著正式禮服、在中指上戴著戒指的照片，讓不少網友好奇兩人是否「隔空放閃」甚至復合，最終證實只是巧合。

如今，兩人雖然仍舊單身，但陸續傳出一些緋聞，未來是否有復合的可能，尚待進一步觀察。不過，有不少網友反映，現在都不想二刷「知否」這部劇了，因為「甜的也變苦了」。

馮紹峰不只一次被拍到和兒子的互動。(取材自微博)
馮紹峰不只一次被拍到和兒子的互動。(取材自微博)

趙麗穎 情人節 親子

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