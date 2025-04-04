74歲李龍基爺孫戀性致高 自曝「1周至少2次」

74歲李龍基(左)與女友王青霞的感情一直是香港娛樂界焦點。 （取材自Instagram)

74歲港劇「御用皇帝」李龍基與未婚妻王青霞（Chris Wong）相差36歲的「爺孫戀」一直是港娛關注對象，去年王青霞因涉嫌違法居留等多項罪刑被捕，遭判入獄，而李龍基近期上節目，透露已向獄中未婚妻求婚成功，一出獄就會儘快辦手續。

噓！星聞報導，2日上線的TVB節目「奇情谷」中，李龍基表示公開王青霞在獄中持續寫情書給他，從入獄至今已有410封，而他也會回信表明心意、報告行程，要未婚妻不用太擔心他。

李龍基節目先是被主持人問到讓未婚妻「幸福快樂」問題，他坦言一定要保養，還現場表演深蹲展現身體健康的模樣，表示一次可以做30下。而在回應應網友提問性生活「一個禮拜和青霞纏綿幾次？」時，他先笑稱不一定，可能十幾次，接著又表示只是開玩笑，稱就是「正常啦」，而被追問一周是否有2次時，李龍基則說：「有時候不止」，保證這次是認真回答，笑說「可能身體健康啦」。 李龍基節目中深蹲。(取材自YouTube)

而有網友提問：「未婚妻出獄後可能會被遣返回中國，不能再以『夫妻』合法之名申請到香港看基哥（李龍基），會不會依然選擇和對方結婚？」李龍基先強調兩人關係目前還不是夫妻，所以王青霞出獄後就必須馬上回中國，不過他表示會去接她，並稱：「我們會儘快註冊」，當王青霞正式成為「李太」後，會用這個正式身分進行後續程序，承諾「一定會結婚」。