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暗諷「哪吒2」？ 「下一個颱風」突撤檔… 喊「退潮了就有路」

娛樂新聞組／即時報導
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「下一個颱風」不久前才舉辦首映禮、宣布定檔。(取材自微博)
「下一個颱風」不久前才舉辦首映禮、宣布定檔。(取材自微博)

由李玉執導，張子楓、張偉麗領銜主演，李心潔特別主演、姚晨特邀出演的電影「下一個颱風」，日前才在北京舉辦首映禮，定檔4月4日上映。沒想到，該片突然官宣撤檔，在公告文案中並未提到撤檔原因，但「海裡會有路嗎？退潮了就有了！」兩句話引發不少網友猜測，「下一個颱風」是怕了「哪吒2」的浪潮嗎？還是害怕清明檔其他的十幾部電影。

「下一個颱風」講述遭遇校園性侵的城市女孩林沫沫（張子楓飾），與島上土生土長的失語女孩阿穎（張偉麗飾）意外相遇，彼此支撐的故事。從影片前期釋放的訊息來看，電影「旨在揭露女性隱密困境，勇敢直面校園性侵傷害議題」。

「下一個颱風」官宣撤檔後，並未給出具體上映時間，撤檔文案中寫到，「我們的電影將取消4月4日的公映延期上映，我們向各影管院線的同仁及所有觀眾朋友們致以最誠摯的歉意。海裡會有路嗎？退潮了就有了！靜待退潮時，我們繼續並肩而立！」

有自媒體分析，「海里會有路嗎？退潮了就有了」似乎意味著，退潮才有路，海里是沒有路的，所以要等「海」過去，退潮了再來上映，並指片方應該是將「哪吒2」視為「海潮」，認為是這一片「海」讓「下一個颱風」以及其他同檔期的電影無路可走。

值得關注的是，該片導演李玉被網友問及撤檔原因時，她意味深長地回覆「你懂」，不過，李玉隨後便刪除這兩個字。

據悉，中國新年檔迄今已有2個月，但新上映的電影，竟然沒有一部票房過億。截至3月27日，3月累計全國票房17.56億元，與去年同期相比，下降了三成，可說是在「哪吒2」之後的一片喧囂中大降溫。

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