郭京飛演反扒警 「黃雀」曝人性明暗

郭京飛在「黃雀」中又演了個「窩囊」警察。(取材自微博)

近日開播的電視劇「黃雀」，開場就用一組「天下無賊」式的鏡頭，展現一場車廂大戲，從互罵到推搡，混亂中，有人邊移動邊偷錢包，有人夾著刀片刮破乘客的衣兜和包；作為市場上少有的反扒題材，「黃雀」的故事發生在本世紀初，警察與扒手展開一場場腦力與體力的博弈。

錢江晚報報導，「黃雀」首播高潮迭起，有幽默，有意料之外的反轉，網友們紛紛表示，「開播2分鐘就把我留住」「等話題登上熱搜」「警匪的對弈太精彩了」。

「黃雀」是「鐵三角」：編劇王小槍、導演盧倫常、總製片張海東，繼「小大夫」與「對手」後的第三次合作，男主郭鵬飛這個角色是編劇王小槍照著郭京飛寫的，這是兩人拍「對手」時就談好的，劇中不少演員都曾出演過「對手」。

「黃雀」故事描述1994年，剛做警察的郭鵬飛（郭京飛飾）意氣風發，拜了好師父，娶了師父的女兒，但遇到了扒手團夥「金銀銅」，不小心闖了禍，抓了小偷銅角，審問時，小偷卻犯了高血壓 ，人沒了。

2004年，步入中年有些頹廢的郭鵬飛被調到荔城火車站，遇到剛畢業的李唐（陳靖可飾）。李唐的同學大都做了刑警，只有他滿腔熱血地做了反扒警察，很像年輕時的郭鵬飛。師徒倆組隊，遇到新的盜賊團隊，展開激烈的警匪較量。

據報導，「黃雀」雖然只有24集，但拍了150天，故事從1994年講到2004年，但劇組下了很大功夫，仿照20年前的樣式，買了節一模一樣的火車廂，做了許多研究後，決定在具有一定年代感的長沙火車站拍攝。

製片張海東說，不只想拍警與賊鬥智鬥勇，更想展現一種眾生相，展現偷竊背後的社會變遷、人性選擇和命運使然，希望挖掘出一些人性上深刻的東西。