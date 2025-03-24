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吳謹言產後首部劇將開拍？于正：10餘劇本在排隊

娛樂新聞組╱綜合報導
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于正誇說有「十幾個劇本在排隊」等吳謹言(圖)的檔期。(取材自微博)
于正誇說有「十幾個劇本在排隊」等吳謹言(圖)的檔期。(取材自微博)

2018年憑宮鬥劇「延禧攻略」走紅的大陸女星吳謹言，去年9月無預警與男演員洪堯結婚，並傳出懷孕，但兩人從未證實。近日，網友猜測她應該快要復出，於是詢問她的老闆于正，獲得「快了吧，十幾個劇本在排隊」回應，引發網友議論。

吳謹言自從爆出「帶球嫁」傳聞後，多次被拍到挺孕肚工作、逛街、散步，但她本人從未正面回應。近日網上再傳出吳謹言結束坐月子的近照，只見她的臉頰消瘦、黑眼圈重，惹得粉絲大嘆「是誰偷走了她」。

針對吳謹言的露面，網友猜測她應該是快要復出了，於是留言詢問她的老闆于正，「吳姐啥時進新組啊？」得到于正回應「快了吧，十幾個劇本在排隊，先把簽了的拍了」。

其實于正先前曾透露吳謹言的新戲4月要開鏡，是部大製作的古裝劇；另還有一部為她量身打造的「暗黑復仇古裝發瘋文學」戲碼「畫情川」，也等著她安排檔期。

當時有粉絲看了吳謹言的工作安排驚呼「太拚了」，但也為她「人氣依舊」、「資源滿滿」感到開心。

此外，有網友拿趙露思日前清空社交平台一事，調侃于正變成趙露思粉絲了；對此，于正表示，「第一、我本來就是她的粉絲。第二、每個人都有自己的意願，需要尊重。第三、請仁慈一點，不要再刺激病人，謝謝」。

趙露思

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