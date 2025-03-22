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莫文蔚台上慘摔2次 繼續表演網友大讚敬業

娛樂新聞組╱綜合報導
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莫文蔚因為雨天濕滑，在舞台上不慎跌倒兩次。(取材自微博)
莫文蔚因為雨天濕滑，在舞台上不慎跌倒兩次。(取材自微博)

54歲的香港天后莫文蔚日前在蘇州舉行「大秀一場」演唱會，吸引大批粉絲到場支持，沒想到因為下雨造成舞台濕滑，莫文蔚在表演過程中不慎跌倒兩次，但她都以極快的速度站起來繼續演唱，展現出多年舞台應變能力，被網友大讚相當敬業。

香港01報導，根據網路上曝光的影片顯示，演唱會當天氣溫寒冷且潮濕，莫文蔚身穿黑色亮片裝登場，展現修長美腿，從舞台中央緩步走向前，步姿性感相當誘人，但就在她準備蹲下擺pose時，突然腳下一滑不慎跌倒，當下她自己也嚇了一大跳，不過馬上就站起來，大笑著繼續完成表演，擺出多個狂野性感pose，當沒有事情發生一樣。

沒想到接下來以武術造型登場的莫文蔚，剛往前走出一步在升降舞台前方跳舞時再度不慎跌倒，本來跟著她拍攝的鏡頭突然沒有她的畫面，但僅過了兩秒鐘，她火速站起來繼續表演，又在鏡頭中出現。

看到莫文蔚敬業的表演，粉絲紛紛留言：「下雨了舞台很滑，也很冷。」「當時我嚇了一大跳，我還叫出聲了。」「下雨天不容易，莫後淋雨整場發揮都很穩。」「摔跤了，好敬業。」「這才是真正的舞台精神，莫文蔚真是好樣的。」

莫文蔚事後也在微博表示：「難忘蘇州的雨夜，還沉浸在大秀的餘溫中，不斷回味。球鞋踏著冷雨，濺起音樂的水花，帶來了意外之喜，心情也更加亢奮，在朦朦春雨中完成了2025第一場大秀，謝謝蘇州的你們與我一同用最大的熱情，為彼此編織了最熱烈的暖意。」

莫文蔚因為雨天濕滑，在舞台上不慎跌倒兩次。(取材自微博)
莫文蔚因為雨天濕滑，在舞台上不慎跌倒兩次。(取材自微博)

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