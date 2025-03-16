先後貼夕陽照…黃曉明被網友起鬨 和昔日「暗戀對象」趙薇續前緣

趙薇(左)和黃曉明是多年的老同學。(取材自微博)

「小燕子」趙薇 以「還珠格格」暴紅，2021年8月突傳登上「劣跡藝人」名單，消失在螢光幕4年多。近日，趙薇迎來49歲生日，曾自稱暗戀她的男星黃曉明 當天在微博 曬出夕陽照，還呼籲網友們也拍一張。沒想到3小時後，趙薇也在微博分享近照和日落照，引發不少網友起鬨「兩人再續前緣」。

眾所周知，黃曉明與趙薇曾是北京電影學院表演系同學，黃曉明曾在受訪時表示，趙薇是他的暗戀對象，可惜多次表白都被對方拒絕。隨著黃曉明和Angelababy離婚、趙薇與富商老公結束婚姻關係，不少網友紛紛起鬨「黃曉明機會來了」。

日前，趙薇迎來49歲生日，正在福建拍戲的黃曉明在微博曬照並配文，「拍著拍著一個不經意地抬頭，哇！日落真美啊！快拍一個你那裡的看看」，並附上心形符號。

3小時後，趙薇在微博曬出穿著一張自拍照及日落美景，引人關注的是，趙薇不僅曬出與黃曉明在微博貼出的一樣的夕陽照，而且也附有心形符號，似乎彼此呼應，讓不少網友沸騰了。

據悉，趙薇在北京電影學院前有著一個初戀男友，但兩人分手後鬧得不愉快，男方一度以毀損名譽將趙薇告上法院。趙薇進到北京電影學院後，同學黃曉明瘋狂迷戀上她，曾前後向她告白3次，不過都被趙薇拒絕了，她表示自己當時對黃曉明沒有感覺和想法，「因為我自己是受過傷，所以不要有讓別人有受傷的機會。」