港男星才自美戒酒回歸 驚傳再度離婚

鄭中基（右）2017年舉行世界巡迴演唱會台北站發布會，太太余思敏（左）意外現身舞台。（本報資料照片）

香港 男星鄭中基去年公開譴責經紀人道德問題，雙方鬧翻，後因情緒問題於無限期停工，他發文坦言再度染上酒癮，對妻小非常愧疚，停工後在老婆余思敏陪伴下赴美治療。近日卻傳出夫妻倆的社群互相取消關注，而余思敏13日生日時也不見鄭中基身影，甚至限動中還出現「Start a new chapter」4個字，因此傳出婚變消息。

余思敏和鄭中基在2011年結婚，育有1女1子，她日前過45歲生日，只見她在IG限動PO出照片，身為壽星的她站在中間，陪伴在左右兩邊的是她最愛的兩個小孩，中間則是用英文寫下「Happy Birthday to me，Start a new chapter.（祝我生日快樂，開始新的篇章）」，未見鄭中基，其實早在2月已曾傳出2人婚變，余思敏的IG已禁止留言，更讓外界懷疑婚變消息是否為真，直對於媒體查詢，兩人都暫未有回應。

鄭中基曾女星阿Sa相戀六年後，於2010年3月召開記者會承認兩人隱婚，但同時也正在辦理離婚手續。(取材自微博)

鄭中基25年前因醉酒鬧機，形象大傷重挫事業，和女星阿Sa相戀六年後，於2010年3月召開記者會承認兩人隱婚，但同時也正在辦理離婚手續。之後與余思敏結緍一度家庭生活美滿。鄭中基表示當面對壓力、工作還有人群的時候，「原來我自己的問題沒有徹底解決，好多事我都不能做到好好溝通，好多事我都沒處理好，令家人失望」。

他說，這些年就醫、服藥治療憂鬱症 ，無奈又回靠酒精逃避現實，余思敏不斷勸告，才跟老婆一起飛往美國參加戒酒中心療程。