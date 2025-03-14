吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

34歲大陸女星吳謹言與男星洪堯昔合作「延禧攻略」，去年9月無預警宣布結婚，並傳出懷孕，夫妻倆並未承認也未否認懷孕傳聞。上月網上吳謹言已經祕密產女，近日，網上再傳出吳謹言坐月子結束的近照，可見原本就有瓜子臉的她，臉頰更加消瘦、黑眼圈重，粉絲嘆：「是誰偷走了她...」

吳謹言去年嫁給同為演員的洪堯，接著傳出是「帶球嫁」，也多次被拍到挺孕肚工作、上街。上月有人在網上曬出吳謹言照片，寫下：「吳謹言有公主了」。近日又有網友分享說：「吳謹言出月子後，和老公洪堯參加朋友的聚會」，照片中吳謹言看來人瘦了一圈，網友回應：「很美但很憔悴」、「看起來像戴的假髮，不過生完小孩掉髮確實會很嚴重」。

吳謹言(右)、洪堯穿去年9月無預警宣布結婚。(取材自小紅書)

吳謹言嫁給洪堯，相對吳謹言的高知名度，洪堯多是飾演配角，有網友甚至擔心吳謹言的錢財被騙，要一手捧紅吳謹言的製作人于正提醒她做婚前財產公證。其實，洪堯除了演戲，他更擅長舞蹈，于正表示，「吳謹言的錢都打給她爸媽，名下沒有財產，而且你們太小看洪堯了，他有副業，也不差錢」。

于正之前曾洩漏，吳謹言的新戲4月要開鏡，是一部超強製作的大古裝劇，她大概3月就會開工，為戲進行前置作業。不僅如此，還有一部為她量身打造的「暗黑復仇古裝發瘋文學」戲碼「畫情川」等著她安排檔期。