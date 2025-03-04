間接控制大S遺產 汪小菲無債一身輕？出入變豪奢

汪小菲與大S。（本報資料照片）

台灣女星大S （徐熙媛 ）逝世後，留下的遺產如何分配成熱議，尤其前夫汪小菲 兩次奔波來台受矚目，2日傳出大S超過6億台幣（約1821萬美元)的遺產已經分好了，按法律規定為配偶具俊曄及大S一對兒女所有，等同汪小菲間接控制，汪小菲曾被爆出欠大S逾2.5億債務，現在似乎放下大石頭，近日被拍到和現任妻子馬筱梅（Mandy）穿著豪奢，而且帶女兒出入高級餐廳、喝下午茶。

大S去世時，汪小菲被指演很大。(圖／聯合報讀者提供) 先前汪小菲得知大S過世後，第一時間返台時，淋雨失魂落魄模樣引發網路熱議，也冒出他在雨中下跪痛哭的照片，還疑似上網留言說：「老婆我好想你！」讓外界相當傻眼。2月27日低調偕妻抵台，據台灣媒體報導，在台期間帶愛女出門兩次，他外出極不避諱。他還帶著馬筱梅和女兒到一家法式餐館享用美食，包廂價位落在台幣1萬5千元至3萬6千元(482美元至1157美元)不等。

汪小菲和馬筱梅抵台機場時身穿黑色情侶裝，都是奢侈大牌，馬筱梅黑色套裝要價約2萬人民幣（約2742美元）、汪小菲的皮衣要價3萬5千人民幣（約4800美元），兩人加起來整身行頭粗估至少要價10萬人民幣（約13713美元）。