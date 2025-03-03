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同樣年過70…鍾鎮濤只小洪金寶一歲 體態、氣色差很大

娛樂新聞組／綜合報導
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72歲的鍾鎮濤（右）只比洪金寶小一歲，但兩人氣色相差甚遠。(取材自微博)
72歲的鍾鎮濤（右）只比洪金寶小一歲，但兩人氣色相差甚遠。(取材自微博)

港星鍾鎮濤日前過72歲生日，除老婆及女兒外，圈中不少好友都現身為他慶祝，洪金寶也是其中一員，眾人暢飲美酒相當盡興，鍾鎮濤po合照，其中洪金寶只比鍾鎮濤大一歲，但兩人氣色相差甚遠。

現年73歲的「大哥大」洪金寶上月歡度73歲大壽，縱橫香港影壇60年，去年4月還獲第42屆香港電影金像獎「終身成就獎」。2017年洪金寶接受膝蓋手術，時常需以輪椅代步，或有時候會拿拐杖走路，他曾透露罹患糖尿病，需要嚴格控管飲食管理血糖

但身為壽星的鍾鎮濤開心分享照片，「我的農曆生日驚喜派對，從三個人到20人再到飯後第二輪，吃了兩個我最愛的拿破崙，生活要過得愉快，儀式感不能少，活在當下，滿足就什麼都好」。從照片可以看出，只比洪金寶小一歲的鎮濤體態十分年輕，頭髮烏黑，完全看不出真實年齡。

由鍾鎮濤、譚詠麟、彭健新、陳友及葉智強組成的「溫拿樂隊」成立近50年，平均年齡超過70歲。2023年起，「溫拿五虎」以香港為起點，展開了長達一年多的告別巡演，巡演最後一站，沒想到期間鍾鎮濤不慎在台上連摔兩次，嚇壞現場觀眾。 

香港 糖尿病 血糖

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