來不及合作 陶喆哽咽唱「愛愛愛」悼方大同

陶喆香港舉辦演唱會，現場唱起「愛愛愛」哀悼方大同。(取材自微博)

台灣「R&B教父」陶喆香港 舉辦演唱會，聽聞方大同去世，在現場唱起「愛愛愛」哀悼，最後一句還把歌詞改成「你永遠都在」，向這位來不及合作的才子致上最深的敬意。

去年陶喆舉辦巡演時曾喊話方大同當表演嘉賓，當時方大同曾透過微博 回覆「目前還在康復中，但是希望以後能去看你的Show」，如今歌迷已等不到兩位歌王同台共演。

在方大同傳出病逝的同一天，陶喆在香港舉辦演唱會，他哽咽緬懷：「生命當然也是留不住的，就在今天，被告知了，一位優秀的音樂人離開...離開我們了，方大同，We will miss you forever」。

陶喆表示，他和方大同並沒有很熟，但從方的音樂裡獲得很多力量、溫暖以及感動，「希望大家允許我、還有我們對方大同致敬，表達我們對他的思念，謝謝大同帶給我們這麼多溫暖，謝謝」，陶喆昨晚特別獻唱「愛愛愛」，唱到最後一句歌詞，「我愛故我...你永遠都在」，讓現場歌迷為之鼻酸。

兩人同為華語樂壇R＆B代表人物，陶喆曾公開喊話要請方大同來當嘉賓，而方大同也多次公開表達對陶喆的敬仰，兩人隔空互動多次，如今合作願望已成為永久的遺憾。

此外，陶喆演唱會香港場途中突然發生停電，在場歌迷大喊「太離譜」。